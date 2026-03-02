Dinamo l-a pierdut pe Karamoko înainte de play-off. Cât timp va lipsi atacantul „câinilor”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo a pierdut un jucător important în eșecul pe care echipa lui Zeljko Kopic l-a suferit în fața lui FC Argeș, pe Arena Națională, scor 0-1. Mamadou Karamoko, atacantul numărul 1 al lui Dinamo, s-a accidentat în startul reprizei secunde și a fost scos cu targa de pe teren. Andrei Nicolescu a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cât timp va absenta fotbalistul.

Ce accidentare a suferit Karamoko. Pierdere importantă pentru Dinamo înainte de play-off

Dinamo are liniștea calificării în play-off-ul SuperLigii, însă „câinii” au suferit o pierdere importantă înaintea bătăliilor pentru titlu. Mamadou Karaomoko a acuzat probleme la coapsă și nu a mai putut continua partida cu FC Argeș.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că atacantul a suferit o ruptură musculară și că ar urma să lipsească aproximativ o lună în funcție de gravitatea accidentării. „E o ruptură musculară, să vedem care e situația. Lipsește cam o lună, depinde de cât de grav este. E mult o lună, dar ce putem să facem? Așteptăm rezultatul RMN-ului și vedem ce este de făcut”, a declarat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Marijana Kovacevic, variantă pentru Dinamo? Ce spune Andrei Nicolescu despre accidentarea lui Karamoko

De-a lungul timpului, Dinamo s-a limitat în a trimite jucătorii accidentați . De altfel, Andrei Nicolescu a povestit despre un episod nereușit cu Dennis Politic. Totuși, în cazul în care și Karamoko este de acord, atunci atacantul va merge la Belgrad.

ADVERTISEMENT

„(n.r. nu sunteți fan Marijana) Am avut o experiență nu tocmai plăcută cu Politic, când a mers acolo și probabil el a spus mai departe în vestiar și atunci jucătorii, o parte din ei, au evitat în perioada asta.

ADVERTISEMENT

Din discuțiile mele cu Kopic, în toate situațiile în care aveam accidentați, și el era cumva adeptul să mergem și să încercăm orice că orice ne poate ajuta, ne dă încredere echipei. O să discutăm și cu Karamoko separat să vedem ce crede despre această variantă. (n.r. e o pierdere mare) Da”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Adi Ilie, sfat pentru Dinamo, după accidentarea lui Karamoko

Aflat în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie l-a sfătuit în direct pe Andrei Nicolescu să-l trimită pe Karamoko la Belgrad. Astfel, formația din Ștefan cel Mare l-ar putea avea mai repede pe teren .

ADVERTISEMENT

„Din propria experiență, trimiteți-l. Îți spun și de ce. Lăsând că stă o lună de zile, una este să înceapă antrenamentele peste 8 zile și să nu piardă din pregătirea fizică pentru că aveți meciuri importante și alta este să înceapă peste trei săptămâni. Este o piesă importantă pentru voi, din punctul meu de vedere. Bun jucător”, a spus Adi Ilie.

„Rămâne pe masă și varianta Marijana 100%. Important este să creadă și el în asta. Poate unii jucători se duc cu preconcepții și nu li se par că rezultatul este bun. Cei care se duc cu credința că îi ajută, cu siguranță îi ajută pentru că funcționează și acest efect”, a fost răspunsul lui Andrei Nicolescu.