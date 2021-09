Dinamo, la debut în grupele EHF Champions League! Duelul titanilor pe băncile tehnice: Xavi Pascual vs. Talant Dujshebaev

Dinamo revine după un an de pauză în competiţia de elită din handbalul intercluburi. “Dulăii” au primit invitaţie din partea EHF de a participa la competiţia care aliniază cele mai puternice 16 echipe din Europa.

Iar grupa lui Dinamo este una teribilă: PSG, Barcelona, Porto, Vive Kielce, Flensburg, Veszprem şi Motor Zaporoje. Debutul se va consemna joi, 16 septembrie, de la ora 19:45 împotriva polonezilor de la Lomza Vive Kielce.

Este duelul a doi dintre cei mai experimentaţi antrenori din handbalul masculin: şi Talant Dujshebaev. Ibericul a semnat cu Dinamo în această vară, la câteva zile după ce a câştigat Liga Campionilor cu Barcelona.

Pascual are în palmares trei trofee în EHF Champions League: 2011, 2015, 2021. A câştigat în carieră peste 50 de trofee şi Dinamo este doar al doilea club pe care îl antrenează în carieră, după Barcelona.

Talant Dujshebaev este una dintre legendele handbalului mondial. A avut o carieră prolifică de jucător între 1985 şi 2007. Între 2005 şi 2007 a fost antrenor-jucător la Ciudad Real. O pregăteşte pe Vive Kielce din anul 2014 având în palmares cu polonezii şi un trofeu al Ligii Campionilor, câştigat în 2016.

Ca antrenor, a câştigat de patru ori Ligii Campionilor şi are 37 de trofee în palmares. A ieşit pe locul doi în ierarhia IHF privind cei mai buni jucători de handbal din ultimul secol.

Confruntarea dintre Dinamo şi Vive Kielce care va deschide noul sezon din EHF Champions League se va disputa în Sala Dinamo. “Dulăii” îşi vor disputa meciurile în Sala Polivalentă, însă de această dată este ocupată, astfel că cei de la EHF au fost de acord cu schimbarea sălii pentru două meciuri.

Este primul meci oficial între Dinamo şi Vive Kielce în competiţiile europene. Anul trecut, polonezii au ajuns până în faza play-off-ului, acolo unde au fost eliminaţi de Nantes. Dinamo a jucat în stagiunea trecută în EHF European League.

Echipa lui are punctaj maxim în Liga Naţională după trei etape disputate, în timp ce Vive Kielce a câştigat primele două confruntări din campionat. Pentru Pascual este primul meci într-o competiţie europeană pentru altă echipă decât Barcelona.

Dinamo are nu mai puţin de cinci foşti câştigători ai Ligii Campionilor în lot: Khalifa Ghedbane, Christian Dissinger, Alex Pascual, Cedric Sorhaindo şi Mohamed Mamdouh. De cealaltă parte, Vive Kielce îi are în lot pe Igor Karacic şi Alex Dujshebaev printre foşti câştigători.

Cum arată lotul lui Dinamo:

“Cred că cel mai important a fost faptul că am fost în România în urmă cu câțiva ani, la echipa națională. Am avut amintiri frumoase, relații cu mulți prieteni și jucători. Când a apărut această opțiune, mă gândeam “de ce nu?”. Am fost în România, am fost tratat foarte bine…”, Xavi Pascual