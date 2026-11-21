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Fanii dinamoviști pentru a-și încuraja echipa la meciul Petrolul după ce gazonul de pe Arena Națională a intrat în reparații. Suporterii pot privi însă acest obstacol ca pe o mică excursie.

Suporterii lui Dinamo se pot simți la Slobozia ca la Paris

Puțini știu că Ilie Alexandru, unul dintre cei mai bogați români în anii ’90, a reprodus la marginea orașului Slobozia ferma Southfork din celebrul serial Dallas, pe care a denumit-o Parcul Hermes. În perioada de glorie, peste 10.000 de turiști vizitau parcul, al cărui prag a fost călcat și de Prințul Paul, precum și de celebrul actor Larry Hagman care îl impersona pe J.R. Ewing, dar și de afaceristul Neil Bush, fratele lui George W. Bush.

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Construcția turnului a fost finalizată în 1996 și are o înălțime de 54 de metri, devenind un adevărat simbol al orașului și o atracție pentru nostalgici mai ales. În trecut, curioșii puteau chiar urca în turn și să admire priveliștea asupra orașului, iar la baza sa funcționa și o cafenea, precum și alte facilități. Suporterii dinamoviști care sunt anunțați în număr de peste 1.000 la meciul de la Slobozia au posibilitatea să viziteze acest monument uitat de timp și care cu trecerea timpului se va degrada din ce în ce mai mult.

Turnul Eiffel din Slobozia, mândria orașului

Turnul din fier este până în ziua de astăzi un adevărat simbol pentru ialomițeni, însă este o copie la scară mult mai mică decât marele proiect al marelui inginer Alexandre Gustave Eiffel din Paris cu o înălțime de 330 de metri și despre care s-a spus că ar fi fost ridicat cu fier, oțel și nituri de la uzinele din Reșița sau Govăjdia, ceea ce nu a putut fi confirmat până în ziua de azi.

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Este adevărat însă că un inginer român recomandat lui Gustave Eiffel de scriitorul Vasile Alecsandri a contribuit la acest proiect. Este vorba despre Gheorghe Pânculescu. El a conceput o metodă de lucru pe șantier care a constat în asamblarea secțiunilor la sol înainte de ridicare. Meciul dintre Dinamo și Petrolul Ploiești din etapa a 16-a a SuperLigii se dispută pe Stadionul „Municipal” din Slobozia sâmbătă, 21 noiembrie, ora 20:30. Arena a fost inaugurată sezonul trecut și are o capacitate de doar 6.000 de locuri.

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