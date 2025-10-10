Dinamo, la un pas să aibă un nou patron! Care este visul omului din spatele SuperLigii

Orlando Nicoară este directorul firmei care deține drepturile TV pentru SuperLiga. Antreprenorul a dezvăluit care este marele său vis, dar și cum a fost aproape să preia Dinamo în anul 2022.

Dinamo, la un pas să fie preluată de Orlando Nicoară

Orlando Nicoară este unul dintre cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. Antreprenorul ocupă funcția de director în cadrul firmei care deține drepturile TV din SuperLiga și totodată este cel care a implementat sistemul VAR în România.

În ultimul interviu acordat, Orlando Nicoară a dezvăluit că a fost aproape să preia Dinamo. Acest lucru s-a întâmplat în anul 2022, când formația din Ștefan cel Mare retrogradase în eșalonul secund. Obiectivul principal era ca echipa să revină în SuperLiga, ca mai apoi să se găsească un investitor puternic pentru a aduce stabilitate.

Orlando Nicoară, dezamăgit de faptul că s-a aflat în presă despre interesul pentru Dinamo

Orlando Nicoară nu ar fi putut să dețină Dinamo în cazul unei eventuale promovări în SuperLiga, pentru că s-ar fi considerat a fi conflict de interese. Motivul pentru care tranzacția a picat s-a datorat faptului că informația a ajuns în presă.

„Povestea cu Dinamo e în felul următor: am fost interesați exact când echipa a retrogradat. Dinamo e un brand, iar noi, în calitate de deținători ai drepturilor TV, am avut interesul ca ei să fie în prima ligă. Într-un haos total, după căderea în Liga a 2-a, obiectivul ar fi fost să stabilizăm situația de la echipă și să o ajutăm să promoveze.

Cât timp stăteau în divizia secundă, un alt scop era să găsim un investitor care să preia clubul după ce promovează, pentru că nu am fi putut fi implicați cu Dinamo în Superliga. Discuțiile s-au purtat într-un cadru de 5 oameni, iar ce am discutat a ajuns ulterior în presă. În momentul acela ne-am retras”, a declarat Orlando Nicoară, .

Marele vis al lui Orlando Nicoară este să devină patron în SuperLiga

Orlando Nicoară a mărturisit că ar fi în continuare interesat să preia o formație cu tradiție din fotbalul românesc, însă acest lucru se va întâmpla abia în momentul în care nu va mai fi asociat cu drepturile TV din SuperLiga.

„Un club de fotbal ar fi o opțiune interesantă. Dar aș face asta doar după ce închid subiectul drepturilor TV. Fotbalul e un business aparte.

Dar, până la urmă, tot cheltuieli/venituri ai. Depinde ce vrei să faci: să ai faimă, să faci bani. În momentul de față, doar Gigi Becali face bani din fotbal, poate și Gheorghe Hagi, poate și Valeriu Iftime”, a adăugat Orlando Nicoară.

Cine este Orlando Nicoară

Orlando Nicoară este „omul din umbra” SuperLigii, cel care se ocupă ca totul să se desfășoare într-un mod optim. Antreprenorul deține funcția de director la eAD Sport Content, firma care are drepturile TV din SuperLiga. Totodată, campionatul intern se bucură de sistem VAR după ce Orlando Nicoară a făcut eforturi considerabile pentru a-l implementa.

. Valoarea totală a contractului, . Din 2032, suma anuală va depăși pragul de 40 de milioane de euro, ajungând la 43 de milioane. Contractul anterior urma să expire în 2027.