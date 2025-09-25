Dinamo, la un pas să transfere un fotbalist cu trei sezoane la FCSB: „Îl voiau gratis”

Transferurile pe axa FCSB – Dinamo nu mai sunt de mult un subiect taboo în fotbalul românesc. Tot mai mulți fotbaliști se mută de la o rivală la alta fără să aibă prea multe resentimente, iar Dinamo a fost cât pe ce să mai aducă un fost „roș-albastru” în haită.

Dinamo a fost la un pas să transfere un fotbalist cu o istorie de trei sezoane la FCSB: „Ei și l-ar fi dorit gratis”

, nimic nu mai pare imposibil în ceea ce privește transferurile dintre FCSB și Dinamo. „Câinii roșii” au făcut mai multe transferuri în fereastra din această vară, iar una dintre ținte a fost un fotbalist ce și-a petrecut trei ani în tabăra roș-albastră.

Este vorba de Denis Haruț, fotbalist transferat de FCSB în 2021 de la FC Botoșani pentru o sumă consistentă. Fundașul lateral nu a confirmat la echipa patronată de Gigi Becali, iar în acest moment se află la Sepsi OSK. Dinamo a fost interesată de serviciile sale, însă doar dacă ar fi venit gratis:

„Denis Haruț a revenit lângă noi, acum face antrenament normal, dar trebuie să-și revină fizic. Mai are, zic eu, încă două săptămâni. Au fost zvonuri, m-a contactat impresarul lui Denis, nimeni de la Dinamo nu m-a contactat. Ei au vrut să-l dăm gratis, dar și noi am vrea jucători buni gratis. Dar nu se poate!

Deci Denis a rămas aici. (n.r. – Deci a fost o propunere făcută prin impresar ca să-l lăsați liber?) Da!”, a spus Attila Hadnagy, directorul sportiv al covăsnenilor, conform

Denis Haruț: Campion, retrogradat și accidentat grav, toate în același sezon

Denis Haruț a părăsit FCSB la începutul sezonului trecut, însă nu înainte de a bifa un meci pentru echipa ce avea să devină campioana României. Tocmai de aceea, fundașul de 26 de ani a primit o medalie de campion la finalul anului în care a reușit contraperformanța de a retrograda cu Sepsi OSK.

El și-a rupt două ligamente și a fost operat la începutul lunii mai, însă acum este gata să reintre pe gazon.