Dinamo, la un pas să transfere un fotbalist cu trei sezoane la FCSB: „Îl voiau gratis”

Transferurile pe axa FCSB – Dinamo nu mai sunt de mult un subiect taboo în fotbalul românesc. Tot mai mulți fotbaliști se mută de la o rivală la alta fără să aibă prea multe resentimente, iar Dinamo a fost cât pe ce să mai aducă un fost „roș-albastru” în haită.
După ce în această vară s-a făcut schimbul direct dintre Alex Musi și Dennis Politic, nimic nu mai pare imposibil în ceea ce privește transferurile dintre FCSB și Dinamo. „Câinii roșii” au făcut mai multe transferuri în fereastra din această vară, iar una dintre ținte a fost un fotbalist ce și-a petrecut trei ani în tabăra roș-albastră.
Este vorba de Denis Haruț, fotbalist transferat de FCSB în 2021 de la FC Botoșani pentru o sumă consistentă. Fundașul lateral nu a confirmat la echipa patronată de Gigi Becali, iar în acest moment se află la Sepsi OSK. Dinamo a fost interesată de serviciile sale, însă doar dacă ar fi venit gratis:
„Denis Haruț a revenit lângă noi, acum face antrenament normal, dar trebuie să-și revină fizic. Mai are, zic eu, încă două săptămâni. Au fost zvonuri, m-a contactat impresarul lui Denis, nimeni de la Dinamo nu m-a contactat. Ei au vrut să-l dăm gratis, dar și noi am vrea jucători buni gratis. Dar nu se poate!
Deci Denis a rămas aici. (n.r. – Deci a fost o propunere făcută prin impresar ca să-l lăsați liber?) Da!”, a spus Attila Hadnagy, directorul sportiv al covăsnenilor, conform Sport.ro.
Denis Haruț a părăsit FCSB la începutul sezonului trecut, însă nu înainte de a bifa un meci pentru echipa ce avea să devină campioana României. Tocmai de aceea, fundașul de 26 de ani a primit o medalie de campion la finalul anului în care a reușit contraperformanța de a retrograda cu Sepsi OSK.
Ca ghinionul să fie complet, Haruț a suferit o accidentare gravă la gleznă. El și-a rupt două ligamente și a fost operat la începutul lunii mai, însă acum este gata să reintre pe gazon.