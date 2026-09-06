Dinamo, lider detașat, Nuno Campos nici nu vrea să audă de titlu! Mesajul portughezului după 2-1 cu FCSB: „Nu avem lot”

ADVERTISEMENT

Dacă echipe precum FCSB sau Universitatea Craiova, poate chiar și Rapid, par interesate în acest an de lupta la titlu, Dinamo pare să aibă un alt obiectiv. O spune chiar Nuno Campos, portughezul care face momentan minuni pe banca „câinilor roșii”.

Nuno Campos nu vrea să pună presiune pe jucătorii săi și nu vorbește despre titlu la Dinamo

Adversarii noștri se luptă pentru titlu, mai sunt și alte echipe care luptă pentru titlu, noi nu ne luptăm pentru titlu. Obiectivul nostru, atunci când am venit aici și am vorbit cu toată lumea din club, nu a fost să ne luptăm pentru titlu. Obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm.

ADVERTISEMENT

Acesta va fi obiectivul nostru. Oamenii trebuie să înțeleagă și îmi pare rău că spun asta, dar lotul nostru nu este unul pentru titlu. Suporterii noștri sunt extraordinari. Această victorie și fiecare meci sunt pentru ei”, a declarat Nuno Campos. Cât despre arbitrajul controversat al lui Istvan Kovacs, antrenorul lui Dinamo a refuzat să-l comenteze.

Cătălin Cîrjan a simțit din teren modul bizar în care Istvan Kovacs a arbitrat derby-ul Dinamo – FCSB

O reacție diferită a avut fotbalistul Cătălin Cîrjan, fotbalist care a simțit din teren o oarecare ostilitate din partea arbitrului Istvan Kovacs și nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume.

ADVERTISEMENT

„Nu pot să zic foarte multe, mi-am făcut preluare, am vrut să dau la poartă, el a venit și am simțit că mi-a luat piciorul (n.r. duelul controversat cu Korenica din minutul 22). Din punctul meu de vedere a fost fault, dar dacă nu a dat… , așteptam să aleagă ori penalty, ori lovitură liberă, dar el a întors faza. Îi respect decizia și așa a fost decizia.

ADVERTISEMENT

(n.r. Ai simulat?) În prima fază nu, am fost lovit, am încercat să continui și după am căzut. Nu am cerut fault, nu știu de ce mi-a dat al doilea galben și asta e. Nu a avut chef să vorbească deloc (n.r. Istvan Kovacs). E foarte devreme să vorbim despre titlu, trebuie să adunăm puncte. Suntem o echipă bună, un grup unit și suporterii sunt incredibili. Vrem să fim acolo sus cât mai mult”, a declarat Cătălin Cîrjan.