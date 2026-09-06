Sport

Dinamo, lider detașat, Nuno Campos nici nu vrea să audă de titlu! Mesajul portughezului după 2-1 cu FCSB: „Nu avem lot”

Dinamo este lider detașat în Superliga după victoria cu FCSB, scor 2-1, însă antrenorul Nuno Campos nu a făcut mare sărbătoare din acest rezultat. Mai mult, portughezul a refuzat să vorbească despre titlu.
Flaviu Popa
06.09.2026 | 05:45
Dinamo lider detasat Nuno Campos nici nu vrea sa auda de titlu Mesajul portughezului dupa 21 cu FCSB Nu avem lot
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Nuno Campos nu vorbește despre titlu la Dinamo
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Dacă echipe precum FCSB sau Universitatea Craiova, poate chiar și Rapid, par interesate în acest an de lupta la titlu, Dinamo pare să aibă un alt obiectiv. O spune chiar Nuno Campos, portughezul care face momentan minuni pe banca „câinilor roșii”.

Nuno Campos nu vrea să pună presiune pe jucătorii săi și nu vorbește despre titlu la Dinamo

„Echipele care se luptă pentru titlu nu suntem noi. Adversarii noștri se luptă pentru titlu, mai sunt și alte echipe care luptă pentru titlu, noi nu ne luptăm pentru titlu. Obiectivul nostru, atunci când am venit aici și am vorbit cu toată lumea din club, nu a fost să ne luptăm pentru titlu. Obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm.

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Acesta va fi obiectivul nostru. Oamenii trebuie să înțeleagă și îmi pare rău că spun asta, dar lotul nostru nu este unul pentru titlu. Suporterii noștri sunt extraordinari. Această victorie și fiecare meci sunt pentru ei”, a declarat Nuno Campos. Cât despre arbitrajul controversat al lui Istvan Kovacs, antrenorul lui Dinamo a refuzat să-l comenteze.

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„Nu pot să zic foarte multe, mi-am făcut preluare, am vrut să dau la poartă, el a venit și am simțit că mi-a luat piciorul (n.r. duelul controversat cu Korenica din minutul 22). Din punctul meu de vedere a fost fault, dar dacă nu a dat… Am fost șocat pentru că s-a uitat de mai multe ori, așteptam să aleagă ori penalty, ori lovitură liberă, dar el a întors faza. Îi respect decizia și așa a fost decizia.

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(n.r. Ai simulat?) În prima fază nu, am fost lovit, am încercat să continui și după am căzut. Nu am cerut fault, nu știu de ce mi-a dat al doilea galben și asta e. Nu a avut chef să vorbească deloc (n.r. Istvan Kovacs). E foarte devreme să vorbim despre titlu, trebuie să adunăm puncte. Suntem o echipă bună, un grup unit și suporterii sunt incredibili. Vrem să fim acolo sus cât mai mult”, a declarat Cătălin Cîrjan.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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