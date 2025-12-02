Dinamo, lider într-un clasament inedit! Ce poziție ocupă FCSB

ADVERTISEMENT

Lupta pentru locul 1 în acest sezon nu le are în componență pe FCSB și CFR Cluj, echipele care au terminat pe primele două poziții în stagiunea trecută.

Dinamo, cea mai bună echipă din SuperLiga în repriza a doua

nu are o evoluție entuziasmantă în primele 45 de minute, fiind devansată de multe rivale în acest clasament. Totuși, partea a doua este mult mai bună pentru „câini”, care sunt pe primul loc într-un clasament intermediar al rezultatelor obținute din minutul 46 și până la final.

„Dacă luăm clasamentul pe SuperLigă, după rezultatele înregistrate la pauză, FCSB ar fi pe locul 3, iar Dinamo pe locul 7. Ar fi Rapid, Botoșani, FCSB, Oțelul, Craiova, U Cluj, acestea ar fi în play-off după rezultatele de la pauză. Dacă luăm clasamentul pe rezultatele din repriza a doua, FCSB este pe locul 10 și Dinamo este pe locul 1.

Concluzie: se vede impactul schimbărilor de la pauză. E cea mai la îndemănă explicație. Dinamo, Botoșani, Argeș, Rapid, Craiova și Farul ar fi clasamentul după rezultatele din repriza a doua”, a spus Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, mari probleme în a ține de rezultat

Andrei Vochin remarcă și el că FCSB are dificultăți în a-și menține avantajul pe tabelă, campioana României având mai multe partide în care a deschis scorul dar nu a putut să învingă. De asemenea, Dinamo e lăudată de oficialul FRF, care e de părere că pregătirea fizică și mentală a trupei alb-roșie este de un nivel foarte bun.

„Cred că FCSB a avut 8-9 meciuri în care a deschis scorul și nu a câștigat. Mă uit și văd echipele cu loturile cele mai valoroase sunt în clasamentul pe repriza a doua pe locul 10, FCSB, iar CFR pe locul 12. La Dinamo, acolo unde nu are bancă destul de lungă, câștigă repriza a doua. Asta îmi spune că e o echipă care stă bine fizic și stă bine cu capul. Înseamnă că poți să alergi și nu te pierzi”, a remarcat Andrei Vochin.

Dinamo, fără eșec în ultimele 15 minute ale meciurilor din SuperLiga

Finalurile de meci aparțin lui Dinamo, spune statistica prezentată la FANATIK SUPERLIGA. Bucureștenii nu au eșec dacă luăm clasamentul pentru ce se întâmplă în meciurile din campionat din minutul 75 și până la final, iar golaverajul este unul excelent: 8 goluri marcate și unul singur primit, acela marcat de Florin Tănase, din penalty, , câștigat de „câini”, 4-3.

„Cel mai interesant clasament e cel al ultimelor 15 minute. Dinamo e lider fără înfrângere. Are 8-1 golaveraj, 6 victorii și 12 egaluri. Pe 2 e Unirea Slobozia, Botoșani, Craiova, U Cluj, Farul. FCSB e pe locul 11, iar CFR Cluj este penultima clasată, doar Metaloglobus este mai jos”, a mai dezvăluit Cristi Coste.