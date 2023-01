Dinamo, lovită din toate părțile! Încă un jucător și-a depus memoriu pentru neplata salariilor. Câți bani are de încasat. Exclusiv

Dinamo e în prag de colaps, iar în vestiar sunt din ce în ce mai multe , în timp ce mai mulți foști jucători și-au depus memorii pentru a-și recupera banii.

Dinamo, reclamată la comisii de al 5-lea jucător pentru neplata salariilor

După Raul Albentosa, Joseph Akpala, Desire Azankpo , un alt fost jucător al lui Dinamo și-a depus memorii pentru a-și recupera banii. Este vorba despre Mirko Ivanovski.

nu a primit nici până în ziua de azi cele două salarii restante, pe care le mai avea de recuperat de la Dinamo, adică aproximativ 15.000 de euro. Asta în condițiile în care s-a despărțit de „câini” deja de mai bine de cinci luni: „Mi-au promis că îmi dau banii și nu s-au ținut de cuvânt! Noi care am vrut să ajutăm echipa și am renunțat și salarii nu am primit nimic, iar cei care au mers la FIFA și-au luat toți banii”, a declarat nemulțumit macedoneanul.

Astfel, jucătorul a luat decizia să meargă la comisii, nefiind plătit nici de cei de la Petrolul, de unde are de recuperat trei salarii, chirii și bonusuri: „Mi-am depus memoriu. Ce să fac?! Am renunțat la două salarii! Din aprilie până azi, am primit două salarii și jumătate de la Dinamo și Petrolul!”, a mai spus supărat fotbalistul, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Mirko Ivanovski, dorit de trei echipe

FANATIK a aflat că Mirko Ivanovski negociază cu trei echipe din Liga 2 Casa Pariurilor și ar putea să se lupte cu Dinamo pentru un loc de play-off.

Poli Iași l-a ofertat pe fostul atacant care se antrenează singur la Petrolul, însă vârful în vârstă de 33 de ani mai are discuții și cu alte echipe.

Ivanovski ar putea să fie din nou coechipier cu Gabi Tamaș, însă este dorit și de Adrian Mihalcea la FC Buzău.

Nici Alexandru Răuță, fostul căpitan al lui Dinamo, nu are milă de „alb-roșii”

Din informațiile FANATIK, Alexandru Răuță, fostul căpitan al lui Dinamo și-a depus și el memoriu la comisii pentru neplata salariilor.

Mijlocașul central al lui Hermannstadt și-a mai depus memoriu și în vara lui 2021, când a vrut să plece de la Dinamo, dar a renunțat în cele din urmă.

Mirko Ivanovski avertiza încă de când a plecat de la Dinamo: „Sper să nu ajungem la memorii”

Mirko Ivanovski a acceptat să renunțe la o parte din bani la plecarea de la Dinamo și s-a înțeles cu cei din conducerea clubului să primească restanțele până la finalul anului, lucru care nu s-a întâmplat: „Cu Dinamo am încheiat, am renunțat la un salariu din cele trei. Nu negociem pentru restul. Am transmis să-mi plătească atunci când vor avea bani.

Nu pun presiune. Sper să nu ajungem la memorii. Nu ar fi frumos. Eu sunt înțelegător. Pot renunța și eu la un salariu, nu e problemă, dar de restul… Măcar un salariu să-mi plătească din cele trei restante! Oricum, dacă nu sunt bani, în 2-3 luni intră în faliment! Sper să nu se ajungă la asta, în primul rând, pentru binele lui Dinamo”.

Ce l-a deranjat cel mai mult pe Mirko Ivanovski, precum și pe ceilalți jucători ai lui Dinamo, e că jucătorii care nu au renunțat la banii și au mers la FIFA și-au primit restanțele, spre deosebire de ceilalți: „Am renunțat la salariile vechi. Nu doar eu, mulți jucători au făcut-o. Au renunțat la unul, două, trei salarii pentru binele clubului”, declara atacantul conform gsp.ro.