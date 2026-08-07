Dinamo, lovitura de ultimă oră a lui Adrian Mazilu. „A semnat!”

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Adrian Mazilu a fost tranferat în toamna anului trecut de Dinamo, dar nu a reuşit să confirme aşteptările. , dar oficialii au încredere că poate fi fotbalistul care a fost la Farul.

Giovanni Becali l-a semnat pe Adrian Mazilu: „Vreau să îl resuscitez”

Ioan Becali a anunţat în direct la emisiunea Giovanni Show că firma de impresariat pe care o conduce a semnat cu Adrian Mazilu şi are ca scop resuscitarea fotbalistului de 20 de ani, cumpărat cu 3.000.000 de euro de Brighton:

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„Un lucru de care mă bucur este că l-am semnat pe Mazilu de la Dinamo. Este noul nostru jucător, al firmei. Împreună, să îşi vadă de fotbal, să crească, să aducă bani clubului Dinamo. Dacă îşi vede de treabă va juca la Dinamo.

Este acolo. A venit cu fratele lui, am semnat. Eu vreau să îl resuscitez. Măcar să revină la forma la care era atunci (n.r. în momentul transferului la Brighton). Are 20 de ani, la fel ca Borza”, a spus Giovanni Becali.

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Adrian Mazilu, transferat de Brighton cu 3.000.000 de euro

Adrian Mazilu a fost crescut de Farul Constanţa, acolo unde a pus umărul la câştigarea titlului din 2023. Un an mai târziu a fost vândut la Brighton, club din Premier League, dar la care nu a apucat să debuteze.

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După un împrumut la Vitesse, Mazilu a fost transferat de Dinamo, în toamna anului trecut. În această vară, „câinii” au luat în calcul varianta unui împrumut, , dar deocamdată el a rămas în lotul lui Nuno Campos.

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20 de ani are Adrian Mazilu

2023 e anul în care Mazilu a luat titlul cu Farul