Dinamo luptă până la capăt în European League! Victorie cu Presov și “dulăii” mai speră la calificare

Dinamo a obținut a doua victorie în grupele din EHF European League după ce au învins formația Tatran Presov cu scorul de 32-30. “Dulăii” și-au revenit după meciul dezamăgitor în fața celor de la Kristianstad, pierdut în ultima secundă după o greșeală uriașă a lui Rome Hebo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Echipa lui Constantin Ștefan a rămas cu șanse minime pentru calificare după înfrângerea cu suedezii, însă doar trei zile mai târziu a venit meciul cu Tatran Presov, codașa grupei. Dinamo a reușit să treacă peste înfrângerea dureroasă cu suedezii și a dominat meciul împotriva slovacilor.

Dinamo luptă până la capăt în European League! Victoria cu Presov îi ține în cursă

Începutul a fost mai bun pentru Presov, care a și condus în trei rânduri în debutul meciului. “Dulăii” au preluat conducerea jocului și au reușit să se distanțeze până la 5 goluri în prima repriză. Ca și în meciul cu Kristianstad, adversarii au reușit să reducă diferența în final de repriză până la un gol: 16-15.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A doua parte a început destul de rău pentru Dinamo, care s-a trezit egalată la 16 și 17. Au fost 30 de minute foarte echilibrate, cu Dinamo la conducere, însă cu un avans de maximum trei goluri. Chiar și așa, Tatran a reușit să revină și să egaleze în final la 29-29.

Alt deznodământ față de meciul cu Kristianstad! Dinamo a apăsat pedala în final de meci

Numai că, deznodământul a fost altul decât împotriva lui Kristianstad. Dinamo a apăsat pedala de accelerație și s-a dus la trei goluri avans, 32-29. Slovacii nu au mai putut să revină și “dulăii” au obținut a doua victorie în faza grupelor cu 32-30.

ADVERTISEMENT

Dinamo mai are speranțe să depășească Sporting Lisabona, echipa de pe locul 4 în grupă. Echipa lui Constantin Ștefan are un punct mai puțin și un meci în plus față de lusitani, însă până la finalul fazei grupelor ar putea depăși echipa portugheză.

Licăr de speranță! Trei victorii în deplasare și Dinamo se califică în play-off

Au mai rămas de disputat trei etape, între care și meciul direct de la Lisabona. Ca Dinamo să aibă șanse de calificare trebuie să obțină 6 puncte din duelurile cu Nimes, Sporting și Presov, toate în deplasare. Misiune imposibilă pentru calificare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Clasamentul grupei B din EHF European League:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dinamo joacă următorul meci marți, de la ora 19:45, pe terenul lui Nimes. Francezii sunt cei mai periculoși adversari ai “dulăilor” până la final, însă cu o victorie, echipa lui Constantin Ștefan poate spera să obțină locul 4. Însă pentru asta ar trebui să obțină trei victorii într-o săptămână.

2 victorii a obținut Dinamo în EHF European League

191 de goluri au marcat “dulăii” în cele 7 meciuri disputate