Dinamo, măcinată de accidentări înaintea derby-ului cu Rapid! Anunțul lui Andrei Nicolescu

Eliminată în semifinalele Cupei României, Dinamo se confruntă cu probleme de lot înaintea partidei cu Rapid. Ce jucători vor lipsi, de fapt, la duelul din campionat.
Traian Terzian
24.04.2026 | 13:02
Dinamo macinata de accidentari inaintea derbyului cu Rapid Anuntul lui Andrei Nicolescu
Ce jucători accidentați are Dinamo pentru duelul cu Rapid. Sursă foto: colaj Fanatik
Dinamo este în pericol să rateze obiectivul de a prinde o cupă europeană. După ce a fost eliminată de Universitatea Craiova în Cupa României, i-a mai rămas doar varianta campionatului. Însă, sunt numeroase probleme cu jucătorii accidentați înaintea întâlnirii cu Rapid.

Dinamo, probleme cu accidentările înaintea meciului cu Rapid

Intrat prin telefon la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ, președintele Andrei Nicolescu (49 de ani) a mărturisit că jucătorii Andrei Mărginean și Raul Opruț, ambii accidentați la semifinala cu Universitatea Craiova, au devenit indisponibili pentru derby-ul cu Rapid.

Pe lângă aceștia va lipsi, în continuare, și atacantul francez Mamoudou Karamoko, accidentat la jocul de campionat cu U Cluj. Deși s-a vehiculat că fundașul Nikita Stoinov nu va putea evolua fiind suspendat, oficialul ”câinilor” a explicat că toate cartonașele galbene s-au șters înaintea play-off-ului și astfel jucătorul are drept de joc cu Rapid.

”Din informațiile de aseară, nici Mărginean și nici Opruț nu vor putea juca în meciul cu Rapid. Plus Karamoko. Stoinov nu este suspendat, cartonașele sunt dinainte de play-off, s-au șters când a început play-off-ul”, a declarat Nicolescu, la emisiunea FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Când se joacă derby-ul Dinamo – Rapid

O altă problemă pentru Dinamo înaintea meciului cu Rapid este timpul foarte scurt de refacere după duelul intens cu Universitatea Craiova. După ce au jucat joi în semifinalele Cupei României, ”câinii” vor intra din nou pe teren la 72 de ore distanță.

Partida Dinamo – Rapid, din etapa a 6-a a play-off-ului SuperLigii, este programată duminică, 26 aprilie, de la ora 21:00. Întâlnirea este una crucială pentru trupa lui Zeljko Kopic, deoarece o înfrângere ar fi sinonimă cu ratarea calificării în cupele europene.

Probleme de lot pentru Dinamo la derby-ul cu Rapid

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
