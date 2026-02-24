Dinamo mai dă o lovitură! După George Pușcaș, legenda clubului semnează: „Totul este stabilit”

ADVERTISEMENT

Contribuția lui Florentin Petre în progresul pe care Dinamo l-a avut în ultimul timp a fost remarcată inclusiv de șefii echipei, iar Andrei Nicolescu, președintele formației alb-roșii, anunță că actualul antrenor secund va continua și din vară. Viitoarea mutare reprezintă o nouă lovitură dată de Dinamo după ce în cursul zilei de marți, 24 februarie, a oficializat transferul atacantului George Pușcaș.

Anunțul făcut de Andrei Nicolescu despre Florentin Petre. Ce se întâmplă cu antrenorul secund al lui Dinamo

Tensiunea ce a existat la Dinamo înainte de meciul cu Rapid, produsă între Andrei Nicolescu, cel care l-a atenționat public pe Florentin Petre cu privire la scandările pe care le are la finalul partidelor, pare să se fi evaporat. Șeful grupării bucureștene confirmă că „Piticul” urmează să semneze prelungirea contractului care este scadent în vară.

”(n.r. continuă Petre la Dinamo?) Da, cu siguranță. Florentin Petre face parte din stafful care a făcut lucruri bune pentru Dinamo și este normal să existe continuitate. Kopic mai are încă doi ani jumate din momentul ăsta”, a spus Andrei Nicolescu la .

Anamaria Prodan a dat detalii despre viitorul lui Florentin Petre la Dinamo

Anamaria Prodan, cea care îl reprezintă, a confirmat și ea că totul este pus la punct și acesta va semna o prelungire a înțelegerii actuale cu Dinamo. Urmează o întâlnire la sediul clubului pentru a pune la punct toate formalitățile.

„Zilele următoare vom avea o întâlnire la clubul Dinamo pentru prelungirea contractului lui Florentin Petre. Este totul stabilit, urmează doar întâlnirea și semnarea noii înțelegeri”, a spus Anamaria Prodan pentru .

Fanii lui Dinamo au avut mesaje de susținere pentru Florentin Petre la meciul cu Rapid

Tevatura care s-a produs în urma scandărilor considerate rasiste pe care Florentin Petre le-a avut înainte de meciul cu Rapid, care i-au adus o , inclusiv public, a produs o reacție și din partea ultrașilor lui Dinamo la duelul cu giuleștenii.

„Piticul” a primit sprijin din partea suporterilor care au afișat mai multe mesaje sugestive în peluza de pe Arena Națională. „Cei ce nu înțeleg sentimentul aruncă cu pietre, ținem spiritul în viață prin oameni ca Florentin Petre” sau „Meci de meci Piticul ne arată, ce înseamnă dragostea adevărată” au arătat reacția clară a „câinilor”.