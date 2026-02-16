Dinamo, măsuri fără precedent după ce fanii l-au scuipat pe Ștefan Baiaram! Foto

Dinamo – Unirea Slobozia este ultimul meci al etapei cu numărul 27 din SuperLiga. Formația din Ștefan cel Mare a luat măsuri fără precedent după ce fanii l-au scuipat pe Ștefan Baiaram la partida anterioară disputată pe teren propriu.
Dinamo – Universitatea Craiova, din etapa precedentă, a adus un moment controversat. Suporterii „câinilor” l-au scuipat pe Ștefan Baiaram, iar jucătorul a replicat cu un gest similar.
În urma acestui eveniment, Ștefan Baiaram, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a primit o suspendare de două etape. Cum Dinamo era echipa gazdă, clubul risca să aibă o penalizare, iar suporterii să nu poată veni o perioadă pe stadion.
Ca un moment similar să nu se mai producă, Dinamo a luat măsuri suplimentare la partida cu Unirea Slobozia. Meciul a început cu tunelul tras, iar în zona acestuia nu a fost permisă prezența suporterilor.
FANATIK a surprins această măsură luată de Dinamo. Totodată, mai mulți stewarzi au fost puși în zona tunelului, pentru ca un eveniment similar celui cu Ștefan Baiaram să nu se mai întâmple.
Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea ca stadionul să fie suspendat la următoarele partide. Oficialul lui Dinamo a expus că a urmărit regulamentul, iar clubul nu riscă suspendarea stadionului, însă o amendă va fi cu siguranță aplicată.
„Noi ne-am uitat în regulament, asta cu suspendarea nu cred că se aplică, dar cu siguranță vom fi amendați. Și noi trebuia să fim puțin mai atenți cu stewarzii acolo, cu oamenii care sunt la marginea tunelului. Sau trebuia să tragem tunelul mai…
E clar că avem și noi o vină și vom fi amendați. Nu e o chestiune pe care să o tratăm în zona în care noi nu am avut vină, am avut o vină și trebuia să gestionăm mai bine asta. Nu se încadrează la o suspendare a terenului”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.