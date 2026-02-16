Sport

Dinamo, măsuri fără precedent după ce fanii l-au scuipat pe Ștefan Baiaram! Foto

Dinamo a luat măsuri fără precedent după ce fanii l-au scuipat pe Ștefan Baiaram. Cum arată tunelul pe care intră jucătorii pe teren. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
16.02.2026 | 20:58
Dinamo masuri fara precedent dupa ce fanii lau scuipat pe Stefan Baiaram Foto
ULTIMA ORĂ
2 poze
Vezi galeria
Dinamo, măsuri fără precedent după ce fanii l-au scuipat pe Ștefan Baiaram. Foto: Colaj Fanatik
Dinamo – Unirea Slobozia este ultimul meci al etapei cu numărul 27 din SuperLiga. Formația din Ștefan cel Mare a luat măsuri fără precedent după ce fanii l-au scuipat pe Ștefan Baiaram la partida anterioară disputată pe teren propriu.

Dinamo, măsuri fără precedent după ce fanii l-au scuipat pe Ștefan Baiaram

Dinamo – Universitatea Craiova, din etapa precedentă, a adus un moment controversat. Suporterii „câinilor” l-au scuipat pe Ștefan Baiaram, iar jucătorul a replicat cu un gest similar.

În urma acestui eveniment, Ștefan Baiaram, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a primit o suspendare de două etape. Cum Dinamo era echipa gazdă, clubul risca să aibă o penalizare, iar suporterii să nu poată veni o perioadă pe stadion.

Ca un moment similar să nu se mai producă, Dinamo a luat măsuri suplimentare la partida cu Unirea Slobozia. Meciul a început cu tunelul tras, iar în zona acestuia nu a fost permisă prezența suporterilor.

FANATIK a surprins această măsură luată de Dinamo. Totodată, mai mulți stewarzi au fost puși în zona tunelului, pentru ca un eveniment similar celui cu Ștefan Baiaram să nu se mai întâmple.

Fanii de pe Arena Națională nu au voie în zona tunelului. Foto: Fanatik
Ce a declarat Andrei Nicolescu despre suspendarea stadionului

Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea ca stadionul să fie suspendat la următoarele partide. Oficialul lui Dinamo a expus că a urmărit regulamentul, iar clubul nu riscă suspendarea stadionului, însă o amendă va fi cu siguranță aplicată.

„Noi ne-am uitat în regulament, asta cu suspendarea nu cred că se aplică, dar cu siguranță vom fi amendați. Și noi trebuia să fim puțin mai atenți cu stewarzii acolo, cu oamenii care sunt la marginea tunelului. Sau trebuia să tragem tunelul mai…

E clar că avem și noi o vină și vom fi amendați. Nu e o chestiune pe care să o tratăm în zona în care noi nu am avut vină, am avut o vină și trebuia să gestionăm mai bine asta. Nu se încadrează la o suspendare a terenului”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
