ADVERTISEMENT

între cele mai bune 12 echipe ale Europei la handbal masculin. , „dulăii” joacă un meci crucial împotriva celor de la Industria Kielce, pentru ultimul loc care duce în sferturile de finală.

Cum se califică Dinamo în sferturile Champions League!

Confruntarea are loc miercuri, de la ora 19:45, în Sala Polivalentă. Clasamentul din grupa principală este rupt: Barcelona, Sporting şi Magdeburg având câte şase puncte, în timp ce Dinamo, GOG şi Kielce au zero. Dacă primele trei au aproape asigurată prezenţa în sferturile de finală, cele trei din coada clasamentului se bat pentru locul 4, ultimul care duce mai departe în Champions League.

ADVERTISEMENT

Astfel, Dinamo are neapărat nevoie de victorie pentru a urca în clasament şi pentru a păstra şanse reale pentru locul 4. Însă, faptul că „dulăii” au reuşit să intre între cele mai bune 12 echipe ale Europei este deja o performanţă în sine. Favorită în lupta pentru locul 4 este GOG, care a pierdut la un gol diferenţă cu Magdeburg etapa precedentă.

Clasamentul grupei principale:

Barcelona – 6 puncte Sporting – 6 puncte Magdeburg – 6 puncte GOG – 0 puncte Kielce – 0 puncte Dinamo – 0 puncte

Paulo Pereira, semnal de alarmă înainte de meci: „Nu ne permitem să repetăm prestaţia cu Sporting”

Antrenorul Paulo Pereira a declarat că aşteaptă fanii alături de echipă în Sala Polivalentă şi echipa trebuie să îşi ridice nivelul după prestaţia sub aşteptări cu Sporting Lisabona. Lusitanul spune că jucătorii lui trebuie să fie mai eficienţi în faţa porţii:

ADVERTISEMENT

“Pentru mine, Kielce este una dintre cele mai bune șase echipe din lume. Asta nu înseamnă, însă, că nu avem șanse să luptăm pentru victorie, mai ales că vom juca pe teren propriu. Ne așteptăm la un sprijin important din partea suporterilor, iar acest lucru ne poate oferi un mic avantaj.

ADVERTISEMENT

Avem șansa noastră, dar trebuie să fim conștienți că nu ne putem permite să repetăm prestația din meciul cu Sporting. Atunci am ratat 28 de aruncări, ceea ce este enorm de mult. Dacă vom reuși să fim mai eficienți la finalizare și să ne îmbunătățim procentajul aruncărilor, cred că avem toate motivele să sperăm că putem lupta pentru victorie”, a spus Pereira înainte de meci.

ADVERTISEMENT

În acest sezon, Dinamo mai are de jucat în Champions League împotriva lui Magdeburg, în deplasare, respectiv GOG, pe teren propriu. În campionat, „dulăii” sunt lideri, cu 14 puncte, obţinând şapte victorii şi suferind un eşec, în primele opt etape.