Dinamo, meci de gală cu adversara FCSB-ului din Europa League! Partida a fost deja stabilită. Exclusiv

Dinamo va avea parte de un meci extrem de tare! Cu ce adversară a FCSB-ului din Europa League se vor duela „câinii” în viitorul apropiat
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
07.11.2025 | 08:15
Dinamo meci de gala cu adversara FCSBului din Europa League Partida a fost deja stabilita Exclusiv
Dinamo, meci de gală cu adversara FCSB-ului din Europa League. Sursă foto: Colaj Fanatik
Obiectivele lui Dinamo au crescut anual, iar „câinii” și-au propus ca în acest sezon să termine pe un loc de cupă europeană. Pentru ca experiența elevilor lui Zeljko Kopic să crească, dinamoviștii și-au programat deja un amical cu un adversar al FCSB din Europa League.

Dinamo, amical de gală cu Young Boys Berna, fosta adversară a FCSB-ului din Europa League

În ciuda faptului că sunt mai bine de două luni până când echipele românești vor merge în cantonamentele de iarnă, Dinamo și-a programat deja prima partidă amicală.

„Câinii” lui Zeljko Kopic se vor duela cu Young Boys Berna în cantonamentul din Antalya. Elvețienii cunosc bine formațiile românești, aceștia învingând-o pe FCSB în actualul sezon de Europa League.

Zoltan Kadar, antrenorul secund de la Young Boys, a vorbit cu FANATIK despre această partidă. Fostul jucător al „câinilor” s-a arătat încântat de faptul că se va duela cu Dinamo în Antalya și a transmis că partida s-a perfectat deja.

„Eu, ca dinamovist, mă bucur deja că vom juca un meci amical cu Dinamo în cantonamentul din Antalya. Din câte am înțeles, s-a perfectat deja partida. M-au întrebat pe mine, erau 2-3 variante și li s-a părut interesant și celorlalți din staff de la Young Boys Berna”, a declarat Zoltan Kadar pentru FANATIK.

Cine este Zoltan Kadar, antrenorul secund de la Young Boys, legitimat ca fotbalist cinci ani la Dinamo

Zoltan Kadar este un bun cunoscător al fotbalului românesc. Fostul atacant a început acest sport la FCM Brașov, club de la care a plecat la U Cluj, ca ulterior să ajungă la Dinamo, echipă la care a fost legitimat cinci ani. După experiența în „groapă”, Kadar a făcut pasul la FC Schaffhausen și FC Frauenfeld.

Cum cariera de jucător a lui Zoltan Kadar s-a încheiat în Elveția, acesta a rămas în fotbalul din „Țara Cantoanelor”. După experiențe la FC Frauenfeld, Winterthur U18, Zurich U18, Grasshoppers și FC Zurich, acesta a fost cooptat în staff-ul tehnic de la Young Boys Berna.

  • 12 selecții are Zoltan Kadar pentru echipa națională a României
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
