Dinamo, meciul sezonului în Champions League cu Montpellier! Toate calculele calificării

ADVERTISEMENT

Dinamo are o şansă istorică de a se califica în grupele principale din EHF Champions League. , „dulăii” sunt la o victorie distanţă de locul 2 în grupă, pe terenul celor de la Montpellier, echipă deja eliminată.

Dinamo, şansă uriaşă de calificare în Champions League! Francezii sunt out

Echipa lui Paulo Pereira are un moral foarte bun dat de ultimele două victorii, obţinute la peste 10 goluri diferenţă: 37-23 cu Aarhus şi 33-25 cu U Cluj, în campionat. Dinamo trebuie să facă un meci mare în Franţa, pentru că Montpellier, în ciuda formei slabe din Champions League, este o echipă de top din Franţa.

ADVERTISEMENT

Un avantaj important pentru „dulăi” este că francezii sunt eliminaţi din calculele calificării. Ei au învins Dinamo în tur, scor 27-23, la Bucureşti, iar de atunci au suferit patru înfrângeri la rând, fiind învinşi în ambele manşe atât de Barcelona, cât şi de Aarhus.

Cum se califică Dinamo în fazele principale din Liga Campionilor!

La primul sezon de la schimbarea sistemului, Dinamo are şansa calificării în grupele principale, alături de granzii continentului. „Dulăii” se luptă cu Aarhus pentru calificare. Danezii au două puncte în plus, dar vor juca împotriva Barcelonei. Catalanii, chiar dacă sunt calificaţi, sunt mari favoriţi în acest meci.

ADVERTISEMENT

Dinamo se califică mai departe în EHF Champions League dacă va învinge Montpellier şi Aarhus pierde confruntarea de pe teren propriu cu Barcelona. În acest scenariu, Dinamo acumulează cinci puncte, la fel ca danezii, dar are avantajul meciului direct, al doilea criteriu de departajare. Ambele meciuri se dispută joi, de la ora 21:45.

ADVERTISEMENT

Clasamentul din grupa E din Champions League:

Barcelona – 10 puncte Aarhus – 5 puncte Dinamo – 3 puncte Montpellier – 2 puncte

Cu cine poate juca Dinamo în grupele principale din EHF Champions League!

Dacă Dinamo va reuşi să obţină calificarea din grupa E se va califica în grupele principale ale Ligii Campionilor, unde vor participa cele mai bune 12 echipe ale Europei. În acest scenariu, Barca va merge cu patru puncte ( , în timp ce „dulăii” vor intra cu zero puncte, pentru că au pierdut ambele meciuri cu cealaltă echipă calificată.

ADVERTISEMENT

În grupa principală din care ar putea face Dinamo sunt deja calificate Barcelona, Magdeburg şi Industria Kielce. Lor li se vor adăuga echipa de pe locul 1 din grupa D (Sporting, în prezent) şi echipa de pe locul 2 din grupa D (GOG în prezent). Ambele sunt deja calificate, lusitanii fiind favoriţi la primul loc.

Dinamo este aproape de o mare performanţă în Liga Campionilor. Pentru „dulăi”, confruntarea cu Montpellier este meciul sezonului, având oportunitatea de a merge între cele mai bune 12 formaţii ale Europei.

ADVERTISEMENT