Sport

Dinamo, meciul sezonului în Champions League cu Montpellier! Toate calculele calificării

Marian Popovici
29.10.2026 | 09:30
Dinamo meciul sezonului in Champions League cu Montpellier Toate calculele calificarii
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Dinamo, meciul sezonului în Champions League cu Montpellier! Toate calculele calificării. Sursa: sportpictures.eu
Dinamo va evolua joi, de la ora 21:45, împotriva celor de la Montepellier, în EHF Champions League. Este meciul sezonului pentru "dulăi", care au şansa de a merge în grupele principale. Toate calculele calificării.
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Dinamo are o şansă istorică de a se califica în grupele principale din EHF Champions League. După victoria entuziasmantă cu Aarhus, scor 37-23, „dulăii” sunt la o victorie distanţă de locul 2 în grupă, pe terenul celor de la Montpellier, echipă deja eliminată.

Dinamo, şansă uriaşă de calificare în Champions League! Francezii sunt out

Echipa lui Paulo Pereira are un moral foarte bun dat de ultimele două victorii, obţinute la peste 10 goluri diferenţă: 37-23 cu Aarhus şi 33-25 cu U Cluj, în campionat. Dinamo trebuie să facă un meci mare în Franţa, pentru că Montpellier, în ciuda formei slabe din Champions League, este o echipă de top din Franţa.

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Un avantaj important pentru „dulăi” este că francezii sunt eliminaţi din calculele calificării. Ei au învins Dinamo în tur, scor 27-23, la Bucureşti, iar de atunci au suferit patru înfrângeri la rând, fiind învinşi în ambele manşe atât de Barcelona, cât şi de Aarhus.

Cum se califică Dinamo în fazele principale din Liga Campionilor!

La primul sezon de la schimbarea sistemului, Dinamo are şansa calificării în grupele principale, alături de granzii continentului. „Dulăii” se luptă cu Aarhus pentru calificare. Danezii au două puncte în plus, dar vor juca împotriva Barcelonei. Catalanii, chiar dacă sunt calificaţi, sunt mari favoriţi în acest meci.

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Dinamo se califică mai departe în EHF Champions League dacă va învinge Montpellier şi Aarhus pierde confruntarea de pe teren propriu cu Barcelona. În acest scenariu, Dinamo acumulează cinci puncte, la fel ca danezii, dar are avantajul meciului direct, al doilea criteriu de departajare. Ambele meciuri se dispută joi, de la ora 21:45.

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Clasamentul din grupa E din Champions League: 

  1. Barcelona – 10 puncte
  2. Aarhus – 5 puncte
  3. Dinamo – 3 puncte
  4. Montpellier – 2 puncte

Cu cine poate juca Dinamo în grupele principale din EHF Champions League!

Dacă Dinamo va reuşi să obţină calificarea din grupa E se va califica în grupele principale ale Ligii Campionilor, unde vor participa cele mai bune 12 echipe ale Europei. În acest scenariu, Barca va merge cu patru puncte (din meciurile cu Dinamo), în timp ce „dulăii” vor intra cu zero puncte, pentru că au pierdut ambele meciuri cu cealaltă echipă calificată.

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În grupa principală din care ar putea face Dinamo sunt deja calificate Barcelona, Magdeburg şi Industria Kielce. Lor li se vor adăuga echipa de pe locul 1 din grupa D (Sporting, în prezent) şi echipa de pe locul 2 din grupa D (GOG în prezent). Ambele sunt deja calificate, lusitanii fiind favoriţi la primul loc.

Dinamo este aproape de o mare performanţă în Liga Campionilor. Pentru „dulăi”, confruntarea cu Montpellier este meciul sezonului, având oportunitatea de a merge între cele mai bune 12 formaţii ale Europei.

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  • 3 puncte a obţinut Dinamo în primele cinci meciuri
  • 24 de formaţii evoluează în acest sezon din EHF Champions League
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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