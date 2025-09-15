Zeljko Kopic, mesaj pentru conducere după Petrolul – Dinamo 0-3: „Nu suntem top, suntem ok. Avem nevoie de încă 2-3 jucători!”

Zeljko Kopic (48 de ani) a avut un mesaj ferm pentru conducere după ce Deși „câinii roșii” au urcat pe locul 3 în SuperLiga, antrenorul croat vrea o echipă și mai puternică.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, mesaj pentru conducere după Petrolul – Dinamo 0-3: „Nu suntem top”

Dinamo nu a mai pierdut din 27 iulie 2025, când Oțelul câștiga cu 2-1 meciul de la Galați. De atunci, echipa lui Kopic are cinci victorii și un rezultat de egalitate.

„Știam că va fi un meci greu și dacă nu suntem 100% nu putem să câștigăm. Adversarul a fost foarte compact. Când am reușit să facem o tranziție, am reușit să și marcăm.

ADVERTISEMENT

În repriza a doua am cerut mai multă eficiență în ultima treime de teren. Și Petrolul a oferit mai multe spații. Cu sprijinul fanilor am reușit să obținem cele trei puncte. Luăm fiecare meci în parte, ne-am pregătit două săptămâni pentru acest meci. Se poate vedea că jucătorii au încredere în ei.

Încă avem jucători care nu sunt la punctul maxim. Nu suntem top, dar suntem ok. Din cauza accidentărilor unii jucători sunt la niveluri diferite”, a declarat Zeljko Kopic, după Petrolul – Dinamo 0-3.

ADVERTISEMENT

„Cred că să fii supărat sau nervos nu te ajută”

Perioada de mercato s-a încheiat în România, astfel că . În vară, „câinii” au plătit 1,85 de milioane de euro pentru transferuri.

ADVERTISEMENT

„Va trebui să înțelegem că avem nevoie de încă 2-3 jucători. Până acum, nu am reușit să îi transferăm. Cred că să fii supărat sau nervos nu te ajută. Știm ce ne trebuie și vom vedea ce vom reuși să facem, ce jucători vom aduce”, a mai spus tehnicianul croat.