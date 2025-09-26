Dinamo, mesaj războinic înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: “Mergem să câştigăm!”. Reacţia surpriză după victoria FCSB-ului în Europa

Capul de afiș al etapei cu numărul 11 din SuperLiga este dat de Universitatea Craiova – Dinamo. Andrei Nicolescu a prefațat întâlnirea cu liderul din campionat, dar a discutat și despre victoria rivalei FCSB din UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, mesaj războinic înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: “Mergem să câştigăm!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . Oficialul formației din Ștefan cel Mare e de părere că diferența se va face în inspirația din deciziile antrenorilor.

„(n.r. – Cum se vede meciul de diseară?) E un meci foarte greu! Dacă ar fi după alegerea mea, mi-aș dori ca o dată la două etape să avem un meci de genul acesta. Doar așa creștem noi! Suntem în astfel de meciuri la nivelul nostru maxim și putem vedea care sunt limitele noastre, ca după să știm să le depășim. Ține de inspirație, pregătiți mental suntem. Avem și noi un joc consistent și ține totul de inspirație.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Mergeți să câștigați?) 100%, da! Noi vom încerca să câștigăm. Nu cred că există în mentalul domnului Kopic ca echipa să se mulțumească doar cu un punct. Mergem să câștigăm!

Cred că avem niște fundași laterali buni, spre foarte buni, unii dintre ei de națională după părerea mea. E un meci puternic, cu un adversar bun. Ce ai putea să-ți dorești mai mult atunci când vrei să faci performanță? Îți dorești adversari slabi? Nu, îți dorești adversari buni”, a declarat Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

„Mă bucură rezultatul FCSB-ului”

. Oficialul formație din Ștefan cel Mare a mărturisit că se bucură de faptul că rivala a adus puncte importante pentru coeficient, Dinamo gândindu-se la participarea în cupele europene în sezoanele ce vin.

ADVERTISEMENT

„Nu am văzut meciul cu FCSB, dar mă bucură rezultatul. Sunt puncte pentru toate cluburile din România. După cum știți, și noi ne pregătim, ne facem planuri.

E treaba lor ce fac în Europa, dar e important că fac puncte pentru România. Nu m-a încântat victoria, nu pot să spun asta, dar m-a încântat ideea că a crescut coeficientul”, a declarat Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT