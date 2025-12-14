Dinamo – Metaloglobus, întrerupt de un „intrus” intrat pe teren! Probleme mari pentru un steward. Foto

Sport

Meciul dintre Dinamo și Metaloglobus a început cu un moment extrem de caraghios. „Centralul” a fost nevoit să oprească partida din cauza unui porumbel
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
14.12.2025 | 18:30
Dinamo și Metaloglobus s-au întâlnit pe Arena Națională în etapa a 20-a din SuperLiga. Partida a luat startul la 17:45, dar a fost oprită imediat din cauza unui porumbel.

Un porumbel a oprit meciul Dinamo – Metaloglobus

Nici n-a fluierat bine startul duelului Dinamo – Metaloglobus, căci a și fost nevoit să îl oprească. „Centralul” Viorel Flueran a întrerupt partida de pe cel mai mare stadion din țară din cauza unui porumbel.

Faza s-a întâmplat în minutul 4, când un porumbel a aterizat pe gazonul de pe Arena Națională. Ființa înaripată nu s-a mai putut ridica de la sol, astfel că un steward a sărit să dea o mână de ajutor.

Omul responsabil cu paza la Dinamo – Metaloglobus s-a grăbit să ajungă la porumbel, dar, în alergare, s-a împiedicat și a căzut pe teren. Momentul a stârnit hohote de râs în rândul spectatorilor din tribune.

steward porumbel
Un steward s-a împiedicat încercând să salveze porumbelul. FOTO: Fanatik

În cele din urmă, steward-ul a ridicat porumbelul și a primit aprecierea fanilor prezenți pe Arena Națională. La momenta contribuit și crainicul dinamoviștilor, Ștefan Știucă. „Aplauze pentru colegul nostru”, a fost mesajul crainicului, după care tot stadionul a aplaudat.

