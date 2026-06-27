Dinamo – Motor Lublin, live video de la 18:00. Al doilea amical al verii pentru „câinii” lui Nuno Campos

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Dinamo trage tare în cantonamentul din Polonia. „Câinii” se pregătesc intens pentru a începe noul sezon în forță. Sâmbătă, 27 iunie, echipa lui Nuno Campos dispută un nou meci amical contra celor de la Motor Lublin, echipă din Ekstraklasa (prima ligă a Poloniei). Rămâi pe site pentru toate detaliile despre această partidă.

Dinamo – Motor Lublin, un nou amical în Polonia pentru echipa lui Nuno Campos

. După ce , „câinii” se vor concentra și mai tare pe pregătirea din acest cantonament de vară. Trupa lui Nuno Campos întâlnește acum Motor Lublin, locul 7 în sezonul trecut din Ekstraklasa.

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Cele două echipe nu sunt străine. Pe 28 iunie 2025, tot în cantonamentul de la Kielce, Dinamo și Motor Lublin bifau o remiză spectaculoasă. Mai exact, meciul din urmă cu un an se încheia cu scorul de 3-3. Partida de astăzi va începe la ora 18:00, ora României, și va putea fi urmărită pe canalul de YouTube al 48 TV.

Programul lui Dinamo în cantonamentul din Polonia

Cantonamentul lui Dinamo în Kielce, Polonia, a început joi, 18 iunie și se va încheia tot joi, 2 iulie. „Câinii” au în program 3 partide amicale în vederea pregătirii: cu Gornik Leczna (scor 2-1), Motor Lublin și Omonia Nicosia. Meciurile amicale vor fi difuzate pe platforma oficială de YouTube a clubului – 48TV.

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Program Dinamo SuperLiga sezon 2026-2027

. „Câinii” încep cu o deplasare la Ploiești, într-un derby cu Petrolul. Redăm mai jos programul complet al lui Dinamo pentru turul stagiunii următoare:

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