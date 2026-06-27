Sport

Dinamo – Motor Lublin, live video de la 18:00. Al doilea amical al verii pentru „câinii” lui Nuno Campos

Dinamo își testează forțele sâmbătă, 27 iunie, cu Motor Lublin în cel de-al doilea amical din cantonamentul de vară desfășurat în Polonia. Pregătiri intense pentru noul sezon.
Mihai Dragomir
27.06.2026 | 09:43
Dinamo Motor Lublin live video de la 1800 Al doilea amical al verii pentru cainii lui Nuno Campos
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Dinamo joacă un nou amical în Polonia contra Motor Lublin. Foto: Facebook Dinamo București.
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Dinamo trage tare în cantonamentul din Polonia. „Câinii” se pregătesc intens pentru a începe noul sezon în forță. Sâmbătă, 27 iunie, echipa lui Nuno Campos dispută un nou meci amical contra celor de la Motor Lublin, echipă din Ekstraklasa (prima ligă a Poloniei). Rămâi pe site pentru toate detaliile despre această partidă.

Dinamo – Motor Lublin, un nou amical în Polonia pentru echipa lui Nuno Campos

Dinamo a început cu dreptul pregătirea din Polonia, câștigând cu 2-1 contra Gornik Leczna. După ce au aflat programul infernal din primele 8 etape ale noului sezon din SuperLiga, „câinii” se vor concentra și mai tare pe pregătirea din acest cantonament de vară. Trupa lui Nuno Campos întâlnește acum Motor Lublin, locul 7 în sezonul trecut din Ekstraklasa.

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Cele două echipe nu sunt străine. Pe 28 iunie 2025, tot în cantonamentul de la Kielce, Dinamo și Motor Lublin bifau o remiză spectaculoasă. Mai exact, meciul din urmă cu un an se încheia cu scorul de 3-3. Partida de astăzi va începe la ora 18:00, ora României, și va putea fi urmărită pe canalul de YouTube al 48 TV.

Programul lui Dinamo în cantonamentul din Polonia

Cantonamentul lui Dinamo în Kielce, Polonia, a început joi, 18 iunie și se va încheia tot joi, 2 iulie. „Câinii” au în program 3 partide amicale în vederea pregătirii: cu Gornik Leczna (scor 2-1), Motor Lublin și Omonia Nicosia. Meciurile amicale vor fi difuzate pe platforma oficială de YouTube a clubului – 48TV.

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Program Dinamo SuperLiga sezon 2026-2027

Vineri, 26 iunie, a avut loc tragerea la sorți a țintarului SuperLigii pentru sezonul 2026-2027. „Câinii” încep cu o deplasare la Ploiești, într-un derby cu Petrolul. Redăm mai jos programul complet al lui Dinamo pentru turul stagiunii următoare:

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  • Etapa 1 (18-19 iulie): Petrolul – Dinamo
  • Etapa 2 (25-26 iulie): Dinamo – Universitatea Craiova
  • Etapa 3 (1-2 august): Oțelul – Dinamo
  • Etapa 4 (8-9 august): Dinamo – FC Voluntari
  • Etapa 5 (15-16 august): Rapid – Dinamo
  • Etapa 6 (22-23 august): Dinamo – U Cluj
  • Etapa 7 (29-30 august): Corvinul – Dinamo
  • Etapa 8 (5-6 septembrie): Dinamo – FCSB
  • Etapa 9 (12-13 septembrie): Csikszereda – Dinamo
  • Etapa 10 (19-20 septembrie): Dinamo – Farul
  • Etapa 11 (10-11 octombrie): Sepsi – Dinamo
  • Etapa 12 (17-18 octombrie): Dinamo – FC Botoșani
  • Etapa 13 (24-25 octombrie): CFR Cluj – Dinamo
  • Etapa 14 (31 octombrie – 1 noiembrie): Dinamo – UTA Arad
  • Etapa 15 (7-8 noiembrie): FC Argeș – Dinamo
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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