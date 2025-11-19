Dinamo – Nantes, etapa 8 de Liga Campionilor la handbal. Șapte înfrângeri la rând pentru „dulăi”

Dinamo în grupa A și RK Zagreb în grupa B au fost perdantele de serviciu în faza grupelor Ligii Campionilor, care și-a disputat exact jumătate din meciuri. Dinamo începe returul contra francezilor de la Nantes, în etapa 8.
Grupa A
Grupa B
Șapte înfrângeri în primele șapte etape. Acesta este palmaresul lui Dinamo în grupa A de Liga Campionilor. Indiferent de numele adversarului, „dulăii” au pierdut, iar acum o iau de la capăt.
În etapa 8 de Champions League, Dinamo primește vizita lui Nantes. Francezii au câștigat fără emoții meciul tur, jucat chiar în runda precedentă, cu 35-28. Nantes s-a desprins încă din prima repriză și a condus în permanență. Dinamo a reușit să egaleze o singură dată, la 1-1.
La pauză, francezii aveau 20-13, iar diferența maximă pe tabelă a fost de 12 goluri. Pe final, Dinamo a mai redus ecartul și a reușit să termine repriza secundă la egalitate 15-15, dar diferența de la pauză a fost mai mult decât suficientă pentru o victorie clară a lui Nantes.
Dacă Dinamo și Zagreb au pierdut tot, Fuchse Berlin și Magdeburg, liderii celor două grupe, au maximum de puncte. Primele două clasate din fiecare grupă merg direct în sferturi, iar ultimele două sunt eliminate. Ocupantele locurilor 3-6 vor juca un play-off pentru sferturi.
Dinamo mai are la dispoziție șapte meciuri pentru a adăuga niște puncte în clasament. La cum arată situația în prezent, e greu de crezut că „dulăii” pot ajunge în play-off. Au de recuperat 5 puncte față de locul 6, ocupat de Kielce, pe care o vor întâlni în runda următoare.
Meciul Dinamo – Nantes din etapa 8 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport 4 și Prima Sport 2. De altfel, cele două canale de televiziune vor transmite alte trei partide din această etapă.
Mai mult, Dinamo – Nantes se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 8 de Champions League la handbal masculin, inclusiv partidele care se văd la tv.
După seria neagră de șapte înfrângeri la rând, „Agentul 007” Dinamo nu avea cum să primească o cotă bună la pariuri. „Dulăii” au 4,60 pentru un succes cu Nantes, în timp ce oaspeții au primit doar 1,32. Cota ca Dinamo să ia un punct din acest meci este 9,70.
În ultimele două deplasări, Nantes a marcat câte 39 de goluri, la Sporting și Kielce, și ar putea umple poarta și cu Dinamo. „Peste 32,5 goluri Nantes” are cota 1,67.
Meciul Dinamo – Nantes este programat joi, 20 noiembrie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 8.
Etapa următoare, cea cu numărul 9, este programată săptămâna viitoare, pe 26 și 27 noiembrie. Dinamo are meci în Polonia, pe terenul lui Kielce, echipa clasată imediat deasupra românilor.