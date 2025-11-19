Dinamo – Nantes, etapa 8 de Liga Campionilor la handbal. Șapte înfrângeri la rând pentru „dulăi”

ADVERTISEMENT

Dinamo în grupa A și RK Zagreb în grupa B au fost perdantele de serviciu în faza grupelor Ligii Campionilor, care și-a disputat exact jumătate din meciuri. Dinamo începe returul contra francezilor de la Nantes, în etapa 8.

Grupa A

FINAL: Aalborg – Kielce 34-27

FINAL: Veszprem – Kolstad 42-34

Grupa B

FINAL: RK Zagreb – Magdeburg 35-43

FINAL: PSG – Barcelona 27-30

Cu cine joacă Dinamo în etapa 8 din Liga Campionilor la handbal masculin

Șapte înfrângeri în primele șapte etape. Acesta este palmaresul lui Dinamo în grupa A de Liga Campionilor. Indiferent de numele adversarului, „dulăii” au pierdut, iar acum o iau de la capăt.

În etapa 8 de Champions League, Dinamo primește vizita lui Nantes. . Nantes s-a desprins încă din prima repriză și a condus în permanență. Dinamo a reușit să egaleze o singură dată, la 1-1.

La pauză, francezii aveau 20-13, iar diferența maximă pe tabelă a fost de 12 goluri. Pe final, Dinamo a mai redus ecartul și a reușit să termine repriza secundă la egalitate 15-15, dar diferența de la pauză a fost mai mult decât suficientă pentru o victorie clară a lui Nantes.

Grupele din Champions League handbal masculin. Cum arată clasamentele

Dacă Dinamo și Zagreb au pierdut tot, Fuchse Berlin și Magdeburg, liderii celor două grupe, au maximum de puncte. Primele două clasate din fiecare grupă merg direct în sferturi, iar ultimele două sunt eliminate. Ocupantele locurilor 3-6 vor juca un play-off pentru sferturi.

Grupa A – clasament Champions League handbal masculin

Fuchse Berlin – 14 puncte (248:220) Aalborg – 11 p (224:202) Nantes – 8 p (234:205) Veszprem – 8 p(229:211) Sporting – 8 p (236:241) Kielce – 5 p (227:231) Kolstad – 2 p (194:255) Dinamo – 0 p (196:223)

Grupa B – clasament Liga Campionilor handbal masculin

Magdeburg – 14 puncte (222:186) Barcelona – 12 p (219:185) Wisla Plock – 8 p (209:208) Szeged – 6 p (210:207) PSG – 6 p (225:226) GOG – 6 p (224:236) Eurofarm Pelister – 4 p (186:217) RK Zagreb – 0 p (183:213)

Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Dinamo mai are la dispoziție șapte meciuri pentru a adăuga niște puncte în clasament. La cum arată situația în prezent, e greu de crezut că „dulăii” pot ajunge în play-off. Au de recuperat 5 puncte față de locul 6, ocupat de Kielce, pe care o vor întâlni în runda următoare.

Etapa 1: DINAMO – Sporting 30-33

– Sporting 30-33 Etapa 2: Kolstad – DINAMO 31-28

31-28 Etapa 3: DINAMO – Veszprem 27-30

– Veszprem 27-30 Etapa 4: Fuchse Berlin – DINAMO 32-31

32-31 Etapa 5: Aalborg – DINAMO 34-28

34-28 Etapa 6: DINAMO – Kielce 24-28

– Kielce 24-28 Etapa 7: Nantes – DINAMO 35-28

35-28 Etapa 8: DINAMO – Nantes (20 noiembrie 2025)

– Nantes (20 noiembrie 2025) Etapa 9: Kielce – DINAMO (26 noimbrie 2025)

(26 noimbrie 2025) Etapa 10: DINAMO – Aalborg (12 decembrie 2025)

– Aalborg (12 decembrie 2025) Etapa 11: DINAMO – Fuchse Berlin (18 februarie 2026)

– Fuchse Berlin (18 februarie 2026) Etapa 12: Veszprem – Dinamo (25 februarie 2026)

Etapa 13: DINAMO – Kolstad (4 martie 2026)

– Kolstad (4 martie 2026) Etapa 14: Sporting – DINAMO (11 martie 2026)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 8 de Liga Campionilor la handbal masculin. Program complet și când joacă Dinamo

Meciul Dinamo – Nantes din etapa 8 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport 4 și Prima Sport 2. De altfel, cele două canale de televiziune vor transmite alte trei partide din această etapă.

Mai mult, Dinamo – Nantes se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 8 de Champions League la handbal masculin, inclusiv partidele care se văd la tv.

Grupa A

19 noiembrie, ora 19:45 Aalborg – Kielce (Digi Sport 4 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 4 și Prima Sport 2) 19 noiembrie, ora 19:45 Veszprem – Kolstad

20 noiembrie, ora 19:45 DINAMO – Nantes (Digi Sport 4 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 4 și Prima Sport 2) 20 noiembrie, ora 21:45 Fuchse Berlin – Sporting (Digi Sport 4 și Prima Sport 2)

Grupa B

19 noiembrie, ora 19:45 RK Zagreb – Magdeburg

19 noiembrie, ora 21:45 PSG – Barcelona (Digi Sport 4 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 4 și Prima Sport 2) 20 noiembrie, ora 19:45 GOG – Wisla Plock

20 noiembrie, ora 19:45 Szeged – Eurofarm Pelister

Cote și ponturi la pariuri pentru Dinamo – Nantes în etapa 8 din Champions League

După seria neagră de șapte , „Agentul 007” Dinamo nu avea cum să primească o cotă bună la pariuri. „Dulăii” au 4,60 pentru un succes cu Nantes, în timp ce oaspeții au primit doar 1,32. Cota ca Dinamo să ia un punct din acest meci este 9,70.

În ultimele două deplasări, Nantes a marcat câte 39 de goluri, la Sporting și Kielce, și ar putea umple poarta și cu Dinamo. „Peste 32,5 goluri Nantes” are cota 1,67.

Vezi live video Dinamo în etapa 8 din Liga Campionilor la handbal masculin. Clasament actualizat

Meciul Dinamo – Nantes este programat joi, 20 noiembrie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 8.

Programul complet al rundei următoare. Dinamo joacă la Kielce

Etapa următoare, cea cu numărul 9, este programată săptămâna viitoare, pe 26 și 27 noiembrie. Dinamo are meci în Polonia, pe terenul lui Kielce, echipa clasată imediat deasupra românilor.

Grupa A – Champions League handbal masculin

26 noiembrie, ora 19:45 Aalborg – Nantes

26 noiembrie, ora 19:45 Kielce – DINAMO

27 noiembrie, ora 21:45 Fuchse Berlin – Veszprem

27 noiembrie, ora 21:45 Sporting – Kolstad

Grupa B – Liga Campionilor handbal masculin