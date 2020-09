Dinamo negociază și pentru fotbaliști din România. Anunțul lui Cosmin Contra

După ce a adus o adevărată colonie de spanioli, Dinamo negociază și pentru fotbaliști din România. Anunțul a fost făcut chiar de către antrenorul Cosmin Contra, în cadrul unui interviu acordat paginii de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Chiar dacă rezultatele echipei lor din startul noului sezon al Ligii 1 nu au fost satisfăcătoare, cu doar un punct adunat după două meciuri, fanii dinamoviști au motive de optimism în urma ultimelor mișcări de trupe din Groapă. Dinamo a oficializat și transferul lui Juan Camara, fostul mijlocaș de la FC Barcelona, iar trupa lui Contra nu pune stop transferurilor.

Antrenorul dinamoviștilor a dezvăluit profilul următoarelor ținte ale echipei sale pe piața transferurilor, după ce i-a adus până acum pe Vlad Achim, Janusz Gol, Isma Lopez, Alejandro Gonzalez. Adam Nemec, Borja Valle și Juan Camara.

Dinamo negociază și pentru fotbaliști din România. Ce planuri are Contra

Dintre cele șapte transferuri oficializate de Dinamo în această vară, un singur jucător adus este de origine română. Este vorba despre Vlad Achim, fostul mijlocas al celor de la Viitorul Constanța. Din nefericire, Achim s-a accidentat în partida pierdută de Dinamo în fața celor de la Chindia Târgoviște și va lipsi de pe gazon între două și trei luni. Cosmin Contra a declarat, însă, că echipa sa se află în negocieri și cu alți fotbaliști din România.

„După achizițiile din această săptămână, vom încerca să vedem ce mai lipsește pentru ca angrenajul echipei să fie complet. Avem negocieri și cu 2-3 jucători români și aș vrea din toată inima ca discuțiile să se finalizeze cu bine și să putem aduce și fotbaliști de valoare din campionatul României. Nu este ușor, dar încercăm.

A fost nevoie să ne mișcăm repede pe piața transferurilor pentru că, așa cum am zis și după meciul cu Chindia, ne trebuiau jucători cu experiență, care să aducă valoare echipei. Am avut norocul că directorul sportiv Rufo Collado s-a mișcat foarte bine, alături de cei care îl ajută. Așa am reușit să aducem atât de mulți jucători în această săptămână.

Noii veniți știu unde au ajuns. Atunci când încercam să îi conving să vină la Dinamo, prin conversații telefonice, le-am spus ce înseamnă acest club. Ei sunt conștienți la ce echipă au ajuns. Sunt sigur că unii se vor adapta mai repede, iar alții vor avea nevoie de mai mult timp.

Așteptăm de la noii jucători să îmbunătățească foarte repede jocul și rezultatele echipei și să ajute jucătorii tineri să crească alături de ei. Sperăm ca mixul de experiență și tinerețe să aducă Dinamo acolo unde îi este locul, între primele echipe din România“, a spus Contra pentru pagina de Facebook a lui Dinamo.

Formația pregătită de Cosmin Contra încearcă să finalizeze și alte transferuri, printre care și cel al portarului Tomas Mejias Osorio, în prezent la Middlesbrough. De asemenea, conducerea încearcă să îl ajute pe Contra și prin aducerea atacantului Guillermo Fernandez Hierro (27 de ani), fost la Athletic Bilbao, și mijlocașului închizător Jorge Pombo (26 de ani), ultima oară legitimat la Cadiz.

Dinamo – FC Botoșani, în Ștefan cel Mare. Ce spune Contra despre lipsa suporterilor și despre partida cu echipa lui Marius Croitoru

Chiar dacă și-a propus să evolueze pe Arena Națională în acest sezon, Dinamo va trebui să se întoarcă pe stadionul din Ștefan cel Mare pentru meciul cu FC Botoșani. Cel mai mare stadion al țării va fi închis pentru ca gazonul să fie refăcut. Cosmin Contra a vorbit și despre această situație și a subliniat că resimte lipsa fanilor dinamoviști din tribune.

„Jucăm pe stadionul Dinamo, într-adevăr, pentru că gazonul de pe Arena Națională nu se prezintă în condiții foarte bune. Am fi dorit să jucăm acolo, dar stadionul s-a închis pentru lucrări, așa că ne vom întoarce acasă, în Groapă. Normal că îmi e dor de atmosfera creată de suporteri.

Când am fost data trecută la Dinamo, fiecare meci jucat cu suporterii alături a fost extraordinar, mai ales pe Arena Națională. Atmosfera creată de suporteri a fost foarte bună, ei puneau presiune pe adversari. Ne lipsesc fanii, dar le transmit că voi da tot ce pot pentru ca Dinamo să arate bine și să aibă rezultate în cel mai scurt timp, ca să ne putem lupta pentru play-off“, a adăugat antrenorul dinamovist.

Tehnicianul a prefațat și meciul contra formației lui Marius Croitoru, trupă ce reprezintă România în Europa League și care poate ajunge să se înfrunte cu Tottenham Hotspur, echipa lui Jose Mourinho. Pentru a-l aduce pe Mourinho în România, FC Botoșani trebuie să treacă de formația din Macedonia, KF Shkendija.

„Urmează un meci cu o echipă care joacă în Europa League, o echipă ce joacă un fotbal , pe atac. FC Botoșani este, din punctul meu de vedere, favorită pentru meciul de vineri. Etotalste o echipă dinamică, mie îmi place foarte mult. Am urmărit ultimele 5-6 meciuri ale lor și îmi place jocul lor din ce în ce mai mult.

Își creează multe ocazii și marchează multe goluri. E o echipă foarte bună și trebuie felicitat antrenorul Croitoru pentru cum a așezat echipa în teren. Vom încerca să arătăm mai bine atât din punct de vedere fizic, cât și tactic, pentru a ne ridica la nivelul celor de la FC Botoșani“, a spus Contra despre meciul care se va disputa vineri, începând cu ora 21:00.

Mesajul lui Contra pentru jucătorii pe care nu mai contează. Ce se întâmplă cu Dinamo B

Poate cel mai activ club din Liga 1 pe piața transferurilor, Dinamo negociază și pentru fotbaliști din România. Nevoia de jucători noi a fost exprimată de Cosmin Contra după ce antrenorul a fost foarte dezamăgit de evoluția unora dintre elevii săi în partida cu Chindia Târgoviște.

Antrenorul a decis deja să nu mai conteze pe Mihai Popescu, Andrei Sin, Mihai Neicuțescu și Daniel Popa. Ultimul a fost deja împrumutat la Chindia Târgoviște, iar Mihai Popescu este dorit de rivalii de la Rapid. Contra a explicat motivele pentru care nu se mai bazează pe jucătorii excluși din lot, însă nu a negat posibilitatea revenirii acestora la Dinamo.

„Am considerat că pe anumiți jucători nu mai pot conta în actualul sezon. Am fost cinstit cu ei și le-am spus asta imediat după primul meci. Prefer ca jucătorii să știe din prima zi care sunt așteptările mele de la ei și prefer să meargă și să joace, în loc să stea în tribună la Dinamo.

Poate că dacă vor juca la alte echipe, vor reveni la Dinamo. Vor fi mulți jucători de la Dinamo B care se vor antrena cu prima echipă. Dacă nu vor juca în Liga 1, vor avea posibilitatea să acumuleze meciuri în picioare la Liga 3, ceea ce pentru mine este extraordinar.

Ideile pe care le transmit primei echipe, ar trebui să fie aplicate și la echipa a doua și sunt sigur că se va întâmpla acest lucru. Jucătorii trebuie să dea totul pentru aceste culori, chiar și la Dinamo B“, a adăugat antrenorul „câinilor“.