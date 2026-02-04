Dinamo, noua forţă din SuperLiga după construirea noului stadion?! “Când va fi gata, mai mulţi oameni de afaceri vor veni lângă echipă!”

ADVERTISEMENT

Dinamo are parte de un sezon foarte bun până acum, însă viitorul se anunță unul și mai impresionant. Ce se întâmplă cu investitorii interesați de echipa bucureșteană odată cu construirea noului stadion.

Depinde viitorul lui Dinamo de construirea noului stadion? Anunț important despre investitori

Fanii lui Dinamo trăiesc, din nou, vremuri bune alături de echipa de suflet. „Câinii” au aspirații mari în acest sezon, iar jocul prestat, dar și rezultatele dau încredere. Clubul din „Ștefan cel Mare” poate să crească și mai mult în viitor.

. După ce , politicianul român a spus că finalizarea arenei celei noi va atrage oameni importanți de afaceri la echipă.

„Au fost oameni care, în mandatul meu de ministru, m-au căutat și m-au întrebat cum oameni care vor să investească milioane de euro întreabă în 100 de locuri până când iau o decizie. Discutând, le-am prezentat proiectul Dinamo din perspectiva investiției în infrastructură. Le-am explicat care este ținta noastră în materie de investiții și dorința lor de a investi este direct legată de realizarea acestei investiții.

Pentru că una este să investești la un moment în care lucrurile nu sunt clare, sunt incerte și nu se înghesuie lumea, și alta este să investești atunci când lucrurile sunt clare, este o perspectivă de progres și poți să-ți faci un plan pe 3-5-10 ani de zile. Cred că vor veni investitori, mulți investitori și puternici, lângă Dinamo. Sunt și astăzi, dar vor fi și mai mulți!”, a spus Lucian Bode.

Revine Cristi Borcea lângă Dinamo? „Sunt convins”

Unul dintre cele mai mari și cunoscute nume legate de Dinamo a fost și este cel al lui Cristi Borcea, sub conducerea căruia echipa a strălucit după anul 2000. Lucian Bode este convins că fostul lider „spartan” va fi din nou alături de club în viitorul apropiat, precum și mulți alți lideri locali.

„La cât de mult iubește Dinamo Cristi Borcea, sunt convins că va veni lângă echipă. La cât de mult iubesc Dinamo și alți oameni cu potențial, fie că sunt oameni politici din zonă, apropo că vorbeam de primăria sectorului 2, dar în egală măsură putem să vorbim de președintele Consiliului Județean Ilfov, dinamovist convins.

Oameni de afaceri, cei care vor dezvolta complexul comercial din zonă sunt convins că vor fi interesați să devină parteneri cu Clubul Sportiv Dinamo. Nu vreau să dau nume de companie aici, dar sunt convins că oameni foarte, foarte puternici din punct de vedere financiar se vor alătura acestui proiect. Se se facă stadionul și sunt convins că vom vedea un alt nivel”, a mai spus Lucian Bode la „FANATIK Dinamo”.

1995 – 2012 este perioada în care Cristi Borcea a condus Dinamo

12 trofee a câștigat Dinamo în cei 17 ani cu Borcea la conducere