Dinamo nu are liniște nici după patru victorii consecutive: „Se dorește distrugerea clubului”

Chiar dacă au bifat patru victorii consecutive și au urcat până pe poziția a cincea în play-out-ul Ligii 1, cu doar două etape rămase de disputat, dinamoviștii nu au deloc parte de liniște. Potrivit directorului sportiv Mario Nicolae, în aer plutește încă senzația că anumite persoane din fotbalul românesc își doresc să distrugă acest club.

„Se simte tensiunea asta foarte mare din toate părţile ca Dinamo să dispară şi iată că dezamăgim foarte mulţi oameni. Dinamo respiră un aer bun, curat, de munte”, a răbufnit directorul sportiv Mario Nicolae imediat după meciul cu Hermannstadt, (n.r. scor 2-0), grație loviturilor de la 11 metri transformate cu multă siguranță de Paul Anton.

Cu moralul ridicat după rezultatele favorabile din ultima perioadă, alb-roșii așteaptă acum returul semifinalei din Cupa României. Partida cu Astra este programată marți, 11 mai, la 20:15, pe stadionul din „Ștefan cel Mare”. În prima manșă, giurgiuvenii au obținut un succes la limită, scor 1-0.

Dinamoviștii ies la atac după victoria cu Hermannstadt: „Se dorește distrugerea clubului”

„Numai noi ştim ce am îndurat până în momentele astea la Dinamo, ce greu a fost şi ce greu e în continuare şi d-asta trebuie să ne plecăm pălăria în faţa lor, pentru că băieţii aştia sunt nişte eroi,

Există în continuare tensiune foarte mare la echipă, pentru că frustrarea e foarte mare, s-au acumulat nervi și foarte multă oboseală în această perioadă. Partea financiară, viitorul clubului îi afectează foarte mult psihicul jucătorului.

A fost nevoie de prima victorie ca să se descătuşeze băieţii şi de acolo lucrurile s-au legat altfel. Simţim că se doreşte distrugerea clubului Dinamo.

Dushan Uhrin, după ce Dinamo a scăpat de retrogradarea directă: „Aceasta a fost tactica noastră”

Victoria obținută împotriva celor de la Hermannstadt o ajută pe Dinamo să acumuleze 27 de puncte și să evite matematic retrogradarea directă în Liga a doua. Imediat după meci, Dusan Uhrin și-a felicitat elevii și a dezvăluit tactica prin care a reușit să readucă echipa pe făgașul normal.

„A fost foarte important modul în care am stabilit formula de start. Eu nu pot schimba jucători la fiecare meci, nu am un lot numeros. Cei de la Sibiu au fotbaliști puternici, am încercat să dominăm mijlocul terenului, să atacăm rapid după ce recuperăm și să profităm de fazele fixe.

Aceasta a fost tactica noastră. Cred că am mai avut 2-3 șanse de a marca pe lângă cele două goluri. E greu să joci atunci când ai un om în plus, pentru că e posibil să-ți supraestimezi adversarul.

Mai avem două meciuri în campionat și trebuie să ne revenim, programul e dificil. Lupta încă nu e terminată, totuși”, a explicat tehnicianul alb-roșilor.