Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dinamo nu e foarte supărată după cele două eliminări dictate de Colțescu cu UTA! Unde a greșit centralul

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a analizat cele două eliminări din meciul pe care „câinii” l-au disputat contra UTA-ei, încheiat la egalitate, 1-1.
FANATIK
19.08.2025 | 08:00
Dinamo nu e foarte suparata dupa cele doua eliminari dictate de Coltescu cu UTA Unde a gresit centralul
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu a analizat prestația „centralului” Sebastian Colțescu din partida Dinamo - UTA 1-1. FOTO: colaj Fanatik

Dinamo a remizat cu UTA, 1-1, în etapa a 6-a din Superligă. „Câinii” au încheiat meciul cu doi oameni în minus, după ce Georgi Milanov și Cristian Mihai au fost eliminați. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a analizat deciziile arbitrului Sebastian Colțescu la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a analizat fazele controversate din partida Dinamo – UTA 1-1

UTA a deschis scorul în meciul cu Dinamo prin fostul jucător al „câinilor”, Hakim Abdallah, însă gazdele au egalat mai apoi prin Mamoudou Karamoko și au avut ocazii importante de a trece în avantaj. Situația s-a complicat însă mai apoi, după ce Georgi Milanov și Cristian Mihai au primit cartonașe roșii din partea arbitrului Sebastian Colțescu.

Ambii au fost eliminați pentru cumul de cartonașe galbene, iar președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a afirmat că primele avertismente încasate de cei doi jucători au fost acordate incorect. „Cred că primele cartonașe galbene au fost prea ușor acordate, celelalte, pentru a doua abatere, nu sunt comentarii de făcut.

ADVERTISEMENT

La Milanov primul galben e puțin gratuit, mai ales că faze similare se petrecuseră în prima repriză cu jucătorii UTA-ei și nu fuseseră tratați la fel. Probabil, în dinamica jocului simți altfel lucrurile. Pe al doilea cartonaș, și într-o parte și în alta, e greu de comentat ceva, sincer”, a declarat acesta, în exclusivitate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cum l-a caracterizat Andrei Nicolescu pe Sebastian Colțescu

Chiar și în contextul acestor decizii, Andrei Nicolescu l-a caracterizat într-un mod pozitiv pe experimentatul „central”. „Nu mi s-a părut că a ieșit mult în evidență Sebastian Colțescu, a ieșit prin dinamica jocului, cu cele două roșii.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Cumva, a fost obligat, la cele două din final faulturile sunt de manual pentru cartonaș galben. El s-a dus în acea situație, dacă nu erau jucătorii în acea situație, nimeni cu comenta nimic pe cartonașele galbene din minutul 82 și minutul 90.

ADVERTISEMENT
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește...
Digisport.ro
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii

(n.r. una peste alta, un arbitraj corect?) Da, nu sunt comentarii. În afară de primele galbene, cel puțin la Milanov, nu am niciun comentariu. Domnul Colțescu știe că îl apreciez foarte mult, e un arbitru foarte atent la detalii. Chiar dacă nu ne convine cum a ieșit, nu avem ce comenta”, a transmis oficialul „câinilor”, care a vorbit în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și despre „ruptura” dintre Zeljko Kopic și atacantul Stipe Perica.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, SĂGEȚI ACIDE la adresa arbitrului Sebastian Colțescu după Dinamo - UTA 1-1

Gigi Becali nu s-a mai abținut când a auzit că Nețoiu candidează la...
Fanatik
Gigi Becali nu s-a mai abținut când a auzit că Nețoiu candidează la Primăria Capitalei. „Îl fac ăștia praf!”, apoi a râs zeci de secunde!
”Dacă se făcea minunea de 3-2, vineri te bătea Metaloglobus!”. Declarație virală după...
Fanatik
”Dacă se făcea minunea de 3-2, vineri te bătea Metaloglobus!”. Declarație virală după derby-ul Rapid – FCSB
Fanatik SuperLiga, marți, 19 august, ora 10:30. Cristi Coste are super invitați înainte...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 19 august, ora 10:30. Cristi Coste are super invitați înainte de Aberdeen – FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!