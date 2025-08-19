Dinamo nu e foarte supărată după cele două eliminări dictate de Colțescu cu UTA! Unde a greșit centralul

Dinamo a remizat cu UTA, 1-1, în etapa a 6-a din Superligă. „Câinii” au încheiat meciul cu doi oameni în minus, după ce Georgi Milanov și Cristian Mihai au fost eliminați. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a analizat deciziile arbitrului Sebastian Colțescu la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu a analizat fazele controversate din partida Dinamo – UTA 1-1

, însă gazdele au egalat mai apoi prin Mamoudou Karamoko și au avut ocazii importante de a trece în avantaj. Situația s-a complicat însă mai apoi, după ce Georgi Milanov și Cristian Mihai au primit cartonașe roșii din partea arbitrului Sebastian Colțescu.

Ambii au fost eliminați pentru cumul de cartonașe galbene, iar președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a afirmat că primele avertismente încasate de cei doi jucători au fost acordate incorect. „Cred că primele cartonașe galbene au fost prea ușor acordate, celelalte, pentru a doua abatere, nu sunt comentarii de făcut.

La Milanov primul galben e puțin gratuit, mai ales că faze similare se petrecuseră în prima repriză cu jucătorii UTA-ei și nu fuseseră tratați la fel. Probabil, în dinamica jocului simți altfel lucrurile. Pe al doilea cartonaș, și într-o parte și în alta, e greu de comentat ceva, sincer”, a declarat acesta, în exclusivitate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cum l-a caracterizat Andrei Nicolescu pe Sebastian Colțescu

Chiar și în contextul acestor decizii, Andrei Nicolescu l-a caracterizat într-un mod pozitiv pe experimentatul „central”. „Nu mi s-a părut că a ieșit mult în evidență Sebastian Colțescu, a ieșit prin dinamica jocului, cu cele două roșii.

Cumva, a fost obligat, la cele două din final faulturile sunt de manual pentru cartonaș galben. El s-a dus în acea situație, dacă nu erau jucătorii în acea situație, nimeni cu comenta nimic pe cartonașele galbene din minutul 82 și minutul 90.

(n.r. una peste alta, un arbitraj corect?) Da, nu sunt comentarii. În afară de primele galbene, cel puțin la Milanov, nu am niciun comentariu. Domnul Colțescu știe că îl apreciez foarte mult, e un arbitru foarte atent la detalii. Chiar dacă nu ne convine cum a ieșit, nu avem ce comenta”, a transmis oficialul „câinilor”, care .

