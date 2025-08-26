Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Dinamo nu şi-a permis un transfer ca al lui Thiam la FCSB!” Preşedintele „câinilor”, verdict despre ultima mutare tare din SuperLiga

Președintele lui Dinamo recunoaște că echipa sa nu ar fi putut face un transfer precum acela a lui Thiam de la U Cluj la FCSB.
Andrei David
26.08.2025 | 12:00
Andrei Nicolescu a fost invitat special în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și a acceptat să vorbească despre mai multe aspecte legate de echipa sa și nu numai. Președintele lui Dinamo a comentat inclusiv transferul lui Thiam la FCSB de la U Cluj.

Andrei Nicolescu: „Mi se pare că U Cluj a procedat corect”

Mamadou Thiam a fost transferat de FCSB în schimbul sumei de 50.000 de euro și cedarea definitivă a lui Andrei Gheorghiță la echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău. Atacantul și-a forțat plecarea de la U Cluj, după ce formația ardeleană a fost eliminată din cupele europene. Mai mult, contractul său la Cluj expira în vara lui 2026, iar din iarnă ar fi putut semna gratis cu orice formație.

O situație similară celei prin care Dinamo i-a pierdut la finalul sezonului trecut pe Astrit Selmani și Josue Homawoo. Doi fotbaliști de bază pentru „câini”, dar care au preferat să plece liberi de contract în căutarea unor contracte mai bune decât cele pe care le aveau în Ștefan cel Mare.

Tocmai din acest motiv, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, crede că U Cluj a luat decizia corectă în cazul lui Thiam. „Eu am spus că mie mi se pare că a procedat corect U Cluj. Pentru că a câștigat un jucător de potențial, tânăr, iar pe de altă parte nu pierde gratis peste cinci, șase luni un jucător care nu vrea să rămână acolo sub nicio formă..”, a precizat oficialul dinamovist la FANATIK SUPERLIGA.

„E exact ce a făcut Dinamo cu Musi și cu… Îl pierdea (n.r. – pe Dennis Politic) peste șase luni. Așa, a câștigat și un milion, și un jucător tânăr. Nu-i normal?!”, l-a completat Dănuț Lupu, prezent și el în studio.

Verdictul lui Andrei Nicolescu: 100% Dinamo nu și-ar permite un transfer de genul Thiam

Andrei Nicolescu a ținut să lămurească și o declarație anterioară, pe marginea aceluiași subiect: „Eu vorbeam apropo de investițiile care se fac și de cei care-și permit să plătească – presupun că i-au plătit lui Thiam un salariu mult mai bun ca să meargă acolo – și am spus ‘Oameni buni, sunt câteva cluburi, puține, care pot să facă asta.

Nu vă luați după asta și nu vă duceți în zone dintr-astea pompieristice, heirupiste, ca, doar pentru a mulțumi presa și fanii, să luați exemplul și să faceți și voi transferuri de felul acesta la nivelul vostru. Pentru că sustenabilitatea financiară, ulterior, vă va da cu transferurile în cap!’

(n.r. – spuneați că Dinamo nu și-ar permite un astfel de transfer) 100%”, a precizat președintele lui Dinamo în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu explică de ce Dinamo nu și-ar permite un transfer precum Thiam la FCSB

