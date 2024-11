Dinamo o ia de la capăt după dezastrul cu FCSB. Zeljko Kopic, înainte de duelul cu UTA: „Înțeleg nemulțumirea suporterilor”

Dinamo a suferit la mijlocul săptămânii o corecție dureroasă din partea rivalilor de la FCSB.

Dinamo o ia de la capăt după dezastrul cu FCSB

„Câinii roșii” nu trec prin cea mai fericită perioadă. Dinamo rămâne totuși în lupta pentru locurile de playoff. O victorie în etapa a 15-a cu UTA Arad ar putea ridica moralul jucătorilor, care par afectați după ultimele rezultate. Echipa din Ștefan cel Mare a obținut o singură victorie în ultimele 6 partide.

Dinamo este însă favorită în confruntarea cu UTA Arad. Partida se va juca pe terenul bucureștenilor, sâmbătă de la ora 21:00. Echipa antrenată de Mircea Rednic și-a mai ridicat nivelul în ultimele săptămâni, iar confruntarea se anunță una extrem de interesantă.

Antrenorul celor de la Dinamo, , a prefațat întâlnirea cu arădenii. Croatul a vorbit și despre rezultatele din ultima perioadă și a ținut să le transmită un mesaj suporterilor, care au fost extrem de dezamăgiți de umilința suferită în fața celor de la FCSB.

Zeljko Kopic: „Nu am avut foarte mult timp să ne recuperăm după ultimul meci”

„Când pierzi, este normal să existe dezamăgire. Trebuie să muncim în continuare, încă suntem pe o poziție stabilă în campionat. Avem aspirații înalte. Înțeleg nemulțumirea suporterilor, așteptările sunt mari, dar jucătorii încă mai trebuie să se adapteze. Nu trebuie să lăsăm adversarul să joace, vreau să jucăm ceea ce știm, nu după adversar.

Nu este ușor să domini o echipă ca FCSB, este campioana României, singura echipă care joacă în Europa. Trebuie să îmbunătățim jocul.

Nu pot să vorbesc despre trecutul domnului Rednic la Dinamo. Sezonul trecut i-am bătut de două ori. Este foarte greu să câștigi împotriva lui, de aceea trebuie să fim foarte determinați, să dăm totul pe teren. O să fim foarte motivați. Nu am avut foarte mult timp să ne recuperăm după ultimul meci, dar jucătorii trebuie să fie pregătiți, vrem să luăm cele 3 puncte”, a explicat Zeljko Kopic.

Care este situația lui Milanov

Antrenorul „câinilor” a vorbit și despre situația jucătorilor indisponibili pentru meciul cu UTA din Superliga României. Oboseala își poate spune cuvântul, având în vedere că cei de la Dinamo nu sunt obișnuiți cu meciuri tari din 3 în 3 zile.

„Câțiva dintre jucători sunt obosiți, au jucat multe minute în acest sezon, Selmani este printre ei. Am avut și probleme de lot, am fost nevoiți să facem schimbări. Trebuie să protejăm jucătorii pe cât de mult putem. Nu este bine dacă ne gândim doar la rezultate, dar eu vreau să am toți jucătorii sănătoși. Doar Milanov are ceva probleme, vom vedea dacă va putea să joace.

Am fi vrut să aducem încă 2-3 jucători, dar nu am reușit din diferite motive. Vrem să îmbunătățim nivelul echipei. Raul Rotund a jucat în Liga 2 anul trecut și a făcut-o bine, dar încă nu are experiență, la fel și Caragea, Pășcălău. Vrem să le dăm minute pentru a-și ridica nivelul”, a încheiat Zeljko Kopic.