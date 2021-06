Dinamo, o nouă forţă în Europa?! “Vrem să jucăm în Champions League! Vor mai fi noutăţi!”. Interviu exclusiv

Antrenorul Barcelonei, din sezonul viitor şi “Dulăii”, care au dominat autoritar competiţia internă în ultimii cinci ani speră să se lupte pentru trofee şi pe plan european.

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu Daniel Georgescu, coordonatorul echipei de seniori, despre strategia lui Dinamo în noul sezon. “Dulăii” sunt încrezători că vor primi un wild card pentru a putea evolua în Champions League, însă dacă nu se va întâmpla, obiectivul va fi accederea în Final Four în European League.

La capitolul veniri, Dinamo a punctat spectaculos cu Cedric Sorhaindo, campion olimpic, mondial şi european, Christian Dissinger şi Kamel Alouini. Georgescu a promis că vor mai exista noutăţi şi este posibil să mai asistăm şi la câteva plecări din echipa campioană.

Daniel Georgescu, interviu pentru FANATIK : “Este o variantă ca Pascual să fie şi la naţională”

În primul rând aş vrea să vă întreb cum aţi reuşit să îl convingeţi pe Xavi Pascual să vină la Dinamo?

ADVERTISEMENT

– Aducerea lui Xavi Pascual nu este meritul meu personal. Este meritul preşedintelui Ionuţ Popa. El şi cu alte persoane au reuşit să îl convingă.

Există posibilitatea ca el să preia şi echipa naţională, aşa cum s-a scris?

– Strategia Federaţiei Române de Handbal o stabilesc cei de acolo. Dar este o variantă ca Pascual să fie şi la naţională.

ADVERTISEMENT

“Dorinţa noastră este să performăm în Europa, în România ne-am demonstrat valoarea”

Jucătorii dumneavoastră spuneau că aceste achiziţii nu sunt pentru performanţa pe plan intern, ci pentru . Ce strategie aveţi pe următorii ani?

– Dacă urmăriţi evoluţia secţiei de handbal masculin puteţi vedea că an de an ne-am îmbunătăţit lotul, calitatea jucătorilor. Am continuat, ne dorim să prindem un wild card, să jucăm în EHF Champions League, dacă nu se va întâmpla, ne dorim să jucăm un Final Four în EHF European League, lucru pe care l-am dorit şi în sezonul recent încheiat. Problemele de coronavirus ne-au privat, am avut un start eşuat şi un meci cu cântec la Nîmes. Dorinţa noastră este să performăm în Europa, în România ne-am demonstrat valoarea şi sperăm să o menţinem, să avem succes pe plan intern ca şi până acum. Şi să obţinem mai mult pe plan internaţional.

V-a fost greu să vă despărţiţi de domnul Constantin Ştefan, cel care a obţinut mari succese alături de club?

– Domnul Constantin Ştefan este în cadrul clubului şi este la dispoziţia clubului. S-ar putea să aveţi surprize, să îl vedeţi şi la anul în cadrul echipei.

ADVERTISEMENT

“Noi suntem mai încrezători că putem să primim acel wild card datorită rezultatelor, ranking-ului, lotului pe care îl avem”

Să rămână în staff?

– N-a spus nimeni că domnul Constantin Ştefan a terminat cu Dinamo.

Referitor la wild card-ul din Champions League. Credeţi că anul acesta lucrurile vor sta altfel?

– La EHF au fost şi alte criterii. Anul trecut când speram la un wild card veneam de pe locul 13 ca ranking, acum venim de pe 10. Dacă vă aduceţi aminte, atunci am intrat în primele două rezerve, se luau rezultatele din ultimii 3 ani şi pe noi ne trăgea în jos un rezultat cu două puncte într-o participare. Anul acesta se vor şterge cele 2 puncte şi se vor adăuga cele 18, deci stăm foarte bine. Mai avem avantajul că Celje, campioana Sloveniei, a pierdut campionatul şi astfel avem o adversară mai puţin. Să vedem ce se întâmplă. În Danemarca dacă tot Aalborg câştigă campionatul, încă se joacă. Noi suntem mai încrezători că putem să primim acel wild card datorită rezultatelor, ranking-ului, lotului pe care îl avem, datorită spectatorilor şi toate celelalte. Sperăm ca EHF să fie mai indulgentă cu noi.

“Mutările sunt făcute, unele dintre ele după ce s-a stabilit colaborarea cu Xavi Pascual. Vor mai fi noutăţi!”

Transferurile de până acum au fost spectaculoase. Pregătiţi alte mutări?

ADVERTISEMENT

– Mutările sunt făcute, unele dintre ele după ce s-a stabilit colaborarea cu Xavi Pascual. Sunt în proporţie de 99% realizate. Când sunt 100%, le vom anunţa. Vor mai fi noutăţi.

Despre capitolul plecări ce ne puteţi spune? Unii dintre jucători sunt nemulţumiţi de această incertitudine care planează…

– Nu este o incertitudine, este o realitate. Jucătorii cărora le-au expirat contractele, gen Vujic, Vrankovic ştiau de mult timp că nu vor mai continua. În rest, Kuduz şi-a încheiat contractul, cu Hanţaru am vrut să prelungim, dar el a dorit să îşi caute un nou drum în viaţă şi a spus că în momentul în care va fi mai pregătit va dori să revină la Dinamo. Ceilalţi jucători sunt la dispoziţia clubului, iar în funcţie de dorinţele noului antrenor ştim cu cine vom continua şi dacă va fi cazul să mai renunţăm la cineva.

ADVERTISEMENT

Obiectivul pentru sezonul viitor care este?

– Cupă, campionat, Supercupă şi indiferent de competiţia europeană în care jucăm: Champions League sau European League, ieşire din grupă. Dacă vom juca în European League, vrem să jucăm în Final Four.