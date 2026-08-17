Dinamo, ofensivă pe piața transferurilor după victoria din Giulești: „Vin jucători pe două posturi”

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Dinamo a început excelent noul sezon de SuperLiga, acolo unde e lider provizoriu. , scor 1-0, le oferă „câinilor” un plus de moral înaintea următoarelor etape. Conducerea dinamovistă nu se oprește însă aici. Andrei Nicolescu le-a transmis că vor mai veni jucători până la finalul perioadei de mercato.

Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo va mai transfera doi jucători

a doua zi după victoria din Giulești, scor 1-0, cu Rapid. Întrebat dacă vor mai exista transferuri la Dinamo și dacă sunt posibile plecări, președintele executiv al „câinilor” a confirmat că roș-albii continuă să lucreze la întărirea lotului condus de Nuno Campos.

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„(n.r. – Mai vin transferuri, mai pleacă cineva?) Da, da. E perioada în care probabil toate echipele din România, dacă acționează inteligent, pot să aducă jucători peste media campionatului. E o perioadă în care și noi mai căutăm 1-2 posturi, dar deocamdată nu vreau să vorbesc despre asta. Vedem când se vor materializa”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Trei jucători tineri ar putea pleca de la Dinamo

În ceea ce privește plecările, Dinamo analizează situația a trei jucători tineri care ar urma să primească puține minute în acest sezon. Una dintre situațiile analizate este cea a lui Vadym Kyrychenko (20 de ani). Atacantul ucrainean se află de mai mulți ani în România, însă statutul său reprezintă un subiect care trebuie clarificat din punct de vedere juridic.

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„Iar din perspectiva plecărilor avem 3 jucători mai tineri, care vor prinde puține minute anul ăsta și vom încerca să le găsim o soluție, fie printr-un parteneriat sau printr-un împrumut. Noi îl avem pe Vadym Kyrychenko, care e de patru ani în România. Teoretic, nu știu dacă și practic, este naturalizat. Dar, la o primă vedere, nu știu dacă poate face obiectul acordului de parteneriat cu o echipă de Liga 2”, a mai spus Andrei Nicolescu.

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„Dacă nu e eligibil pentru echipa națională de tineret a României, nu cred. Nu știu ce a trecut în documentul respectiv departamentul juridic, dar la prima vedere cred că nu”, a intervenit Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu. „El fiind ucrainean are un statut special, a fost asimilat fiind problema cu războiul, dar nu are cetățenie. Dar, mă rog, are acel card pentru rezidență”, a conchis președintele executiv al „câinilor”.

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