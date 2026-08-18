Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dinamo, ofertă de 1,8 milioane de euro pentru Alex Musi din MLS! Reacția impresarului

Dinamo este aproape să îşi piardă vedeta. Alexandru Musi are ofertă de 1,8 milioane de euro din campionatul nord-american. Despre ce echipă este vorba şi ce spune impresarul fotbalistului.
Cristi Coste, Marian Popovici
18.08.2026 | 12:05
Dinamo oferta de 18 milioane de euro pentru Alex Musi din MLS Reactia impresarului
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo, ofertă de 1,8 mlioane de euro pentru Alex Musi din MSL. Reacția impresarului. Sursa: colaj Fanatik
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Alexandru Musi este unul dintre cei mai importanţi fotbalişti de la Dinamo. Atacantul adus de la FCSB în anul 2025 în schimbul cu Dennis Politic, pentru care roş-albaştri au plătit şi un milion de euro în plus, are un start foarte bun de sezon cu două goluri marcat în primele 5 etape.

Dinamo, ofertă de 1,8 milioane de euro pentru Musi de la New York City!

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Dinamo are o ofertă foarte tentantă în schimbul lui Alexandru Musi. New York City oferă 1,8 milioane de euro pentru transfer. Este vorba de fosta echipă a lui Alexandru Mitriţă:

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„Dinamo a primit o ofertă de 1,8 milioane de euro plus bonusuri pentru Musi. Echipa este New York City FC din MLS. Este o ofertă de ultimă oră, la care Dinamo se gândeşte foarte serios. Echipa este din campionatul Statelor Unite ale Americii”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Impresarul lui Alex Musi confirmă: „Există un interes concret de la un club important din MLS”

Cristian Cernodolea, impresarul lui Alexandru Musi, a confirmat că există o ofertă foarte tentantă din MLS pentru atacant. Dinamo cere o sumă în jur de 3 milioane de euro şi rămâne de văzut cum se vor desfăşura negocierile:

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„Da, există un interes concret pentru Musi de la un club important din MLS care este familiar cu jucătorii români. Dinamo cere o sumă importantă, circa 3 milioane de euro, și e de înțeles. Trebuie să apreciem munca depusă de conducerea celor de la Dinamo, să reconstruiești o echipă în așa manieră într-o vară, este fantastic.

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Este normal să-și dorească acum ca Musi să rămână pentru a se bate la trofee, e un jucător important. Dar conducerea celor de la Dinamo trebuie de asemenea să înțeleagă că pretențiile importante la o sumă de transfer trebuie să se reflecte în statutul jucătorului în echipă. Pe teren Musi e deja important și a demonstrat-o, vom vedea ce va fi în următoarea perioadă”, a declarat Cristi Cernodolea pentru FANATIK.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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