Dinamo, ofertă de 1,8 milioane de euro pentru Alex Musi din MLS! Reacția impresarului

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Alexandru Musi este unul dintre cei mai importanţi fotbalişti de la Dinamo. Atacantul adus de la FCSB în anul 2025 , pentru care roş-albaştri au plătit şi un milion de euro în plus, .

Dinamo, ofertă de 1,8 milioane de euro pentru Musi de la New York City!

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Dinamo are o ofertă foarte tentantă în schimbul lui Alexandru Musi. New York City oferă 1,8 milioane de euro pentru transfer. Este vorba de fosta echipă a lui Alexandru Mitriţă:

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„Dinamo a primit o ofertă de 1,8 milioane de euro plus bonusuri pentru Musi. Echipa este New York City FC din MLS. Este o ofertă de ultimă oră, la care Dinamo se gândeşte foarte serios. Echipa este din campionatul Statelor Unite ale Americii”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Impresarul lui Alex Musi confirmă: „Există un interes concret de la un club important din MLS”

Cristian Cernodolea, impresarul lui Alexandru Musi, a confirmat că există o ofertă foarte tentantă din MLS pentru atacant. Dinamo cere o sumă în jur de 3 milioane de euro şi rămâne de văzut cum se vor desfăşura negocierile:

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„Da, există un interes concret pentru Musi de la un club important din MLS care este familiar cu jucătorii români. Dinamo cere o sumă importantă, circa 3 milioane de euro, și e de înțeles. Trebuie să apreciem munca depusă de conducerea celor de la Dinamo, să reconstruiești o echipă în așa manieră într-o vară, este fantastic.

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Este normal să-și dorească acum ca Musi să rămână pentru a se bate la trofee, e un jucător important. Dar conducerea celor de la Dinamo trebuie de asemenea să înțeleagă că pretențiile importante la o sumă de transfer trebuie să se reflecte în statutul jucătorului în echipă. Pe teren Musi e deja important și a demonstrat-o, vom vedea ce va fi în următoarea perioadă”, a declarat Cristi Cernodolea pentru FANATIK.

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