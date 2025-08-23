Sport

Dinamo, ofertă pentru un internaţional român de la Mainz: “Va fi un om foarte important la naţionala mare!”

Dinamo a făcut o ofertă de transfer pentru unul dintre cei mai interesanți fotbaliști români ai momentului! Despre cine este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.08.2025 | 15:30
Dinamo oferta pentru un international roman de la Mainz Va fi un om foarte important la nationala mare
EXCLUSIV FANATIK
Emanuel Marincău a fost dorit de Dinamo. Foto: colaj Fanatik

În direct la emisiunea FANATIK DINAMO, gazda Cristi Coste l-a întrebat pe Ion Marin despre Emanuel Marincău, fundașul central în vârstă de doar 19 ani care evoluează în prezent la echipa a doua a celor de la Mainz și pe care experimentatul antrenor l-a pregătit la naționala U19 a României, cea care în această vară a ajuns până în semifinalele Campionatului European desfășurat chiar în țara noastră.

Dinamo l-a dorit în această vară pe Emanuel Marincău, de la echipa secundă a lui Mainz, dar mutarea nu s-a concretizat în cele din urmă

Contextul este cel în care fiul lui Raul Marincău, fost fotbalist, de asemenea fundaș central, la echipe precum Jiul Petroșani, Corvinul Hunedoara, FCM Reșița, FC Argeș, UTA, U Cluj sau Gloria Buzău, printre altele, dar și la diferite formații din ligile inferioare germane, a fost dorit în această vară de Dinamo și chiar s-au și desfășurat anumite discuții în acest sens.

Ion Marin a confirmat acum aceste tratative și a dezvăluit că tatăl lui Emanuel a vorbit atunci chiar personal cu Andrei Nicolescu, dar în cele din urmă nu s-a ajuns la un acord.

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul mare fotbalist al „câinilor”, dar și fost antrenor în „Ștefan cel Mare”, a apreciat că Emanuel Marincău are calitățile necesare pentru a ajunge în destul de scurt timp o opțiune de luat în calcul chiar și pentru naționala mare a României.

Ion Marin crede că tânărul fundaș central ar putea ajunge în viitorul apropiat la naționala mare a României: „Va fi un jucător foarte important”

„Eu am vorbit cu Andrei, am discutat cu el, l-am recomandat pe Emanuel, am vorbit și cu taică-su, este fostul jucător Marincău. Mi-a spus că nu refuză nicio discuție și a avut o discuție cu Andrei, dar el alege pentru copilul lui să meargă mai departe cu pregătirea și cu jocul în Germania.

Marincău, după părerea mea, va fi un jucător foarte important, eu știu, într-un an, doi, trei, inclusiv pentru echipa națională mare. La ce a arătat el în acest Campionat European, și nu numai, și în meciurile anterioare, arată un potențial fantastic.

Eu așa cred, că se va dezvolta și că vom avea un fundaș central într-o perioadă de timp pentru echipa națională. Am vorbit tot timpul (n.r. cu Mircea Lucescu), pe parcursul desfășurării Campionatului European am vorbit cu domnul Lucescu tot timpul. Aproape în fiecare zi vorbeam și ne mai împărtășeam unul altuia niște impresii.

El are în vizor mai mulți jucători de la U19, de la generația 2006. Să sperăm că jucătorii care sunt în vizorul lui vor juca la cluburile unde s-au dus. Aici este o mare problemă de care ne lovim”, a spus Ion Marin la FANATIK DINAMO.

Cum l-a ratat Dinamo pe Emanuel Marincău în această vară

