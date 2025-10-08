Dinamo, „păcălită” de Brighton? Adrian Mazilu are probleme recent descoperite! Andrei Nicolescu a anunțat când ar putea debuta

a avut o campanie de transferuri foarte interesantă, cu , iar mulți care au reușit deja să confirme.

Adrian Mazilu, aproape de revenirea pe gazon. Când spune Andrei Nicolescu că Dinamo l-ar putea avea la antrenamente

Adrian Mazilu, adus de la Brighton, în vară, se află încă în perioada de recuperare după accidentarea suferită pe când era în Anglia. Andrei Nicolescu, președintele echipei bucureștene, spune că perioada de recuperare s-a prelungit, asta pentru că jucătorul a avut un plan greșit, impus de englezi, iar acum există o deficiență musculară la unul dintre picioare. Totuși, Mazilu este așteptat să intre în pregătirea cu echipa în 3 săptămâni, iar după va urma, cel mai probabil, o perioadă de pregătire fizică.

„Face un tratament special pentru a putea reveni alături de mine. Are un program special. Are o deficiență de masă musculară la un picior. Se pare că nu a făcut pregătirea cum trebuia. Noi sperăm să revină în trei săptămâni. Dar, totul ține de adaptarea lui. Planul nostru era ca acest an să apară sporadic, să prindă un cantonament bun cu echipa, iar în partea a doua a campionatului să-l vedem pe Adrian Mazilu pe care îl știam”, a declarat Andrei Nicolescu, în direct la .

Extrema crescută la Academia Hagi, care pe când avea doar 18 ani, a făcut pasul în Regat, la Brighton, pentru 3 milioane de euro, a fost chinuit de probleme medicale, iar acum speră să-și recapete forma sportivă și să devină un jucător important pentru Dinamo. Totuși, din cele mai optimiste estimări, se pare că fotbalistul va reveni pe gazon în luna noiembrie, după meciurile pe care echipa națională le va juca pe 15 și 18 noiembrie.

Concurență mare la Dinamo, bătăi de cap pentru Zeljko Kopic. Cu cine se va lupta pentru minute Adrian Mazilu

Odată cu revenirea lui Adrian Mazilu, Zeljko Kopic o să aibă și mai multe soluții pentru atac. În acest moment, titular în banda dreaptă a ofensiv este Danny Armstrong, eroul din victoria cu FCSB, 4-3. Totuși, acolo mai pot juca și alți oameni importanți. Alexandru Musi a fost repartizat de multe ori în banda dreapta a atacului, iar de pe bancă a venit să-l înlocuiască, în unele meciuri, Adrian Caragea.

De asemenea, Mahmodou Karamoko a recunoscut că preferă să joace un rol mai degrabă în bandă. Kopic a mai mizat și pe Georgi Milanov, jucător cu mare experiență, care se poate descurca pe orice post de la mijloc în sus. Astfel, lui Adrian Mazilu nu o să-i fie tocmai ușor să câștige minute în echipa lui Dinamo, care în acest moment are și rezultate foarte bune, semn că lucrurile merg pe un drum dorit de conducerea tehnică a echipei.