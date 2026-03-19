Sport

Dinamo, părăsită de galerie după 0-1 cu Universitatea Craiova! Ce au făcut suporterii imediat după fluierul final. Foto

Fanii și-au pierdut răbdarea după ce Dinamo a suferit a cincea înfrângere consecutivă în SuperLiga. La ce gest a recurs Peluza Sud după fluierul final al lui Horațiu Feșnic.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
19.03.2026 | 23:14
Dinamo – Universitatea Craiova, din etapa a doua din play-off-ul SuperLigii, a fost câștigat de oaspeți. Unicul gol al partidei a fost marcat de Etim în minutul 45+2. Totodată, oltenii au evoluat preț de o repriză în 10, după ce Bancu a văzut direct cartonașul roșu după un fault dur asupra lui Sivis. Elevii lui Zeljko Kopic au ajuns la cinci înfrângeri consecutive, iar suporterii au luat o decizie drastică după fluierul final.

Deși s-a aflat în prima parte a clasamentului în majoritatea sezonului regular, Dinamo parcurge o serie dezastruoasă. Elevii lui Zeljko Kopic au suferit cinci înfrângeri la rând, iar eșecul cu Universitatea Craiova este cu atât mai usturător, în contextul în care oltenii au evoluat cu un om în minus preț de o repriză.

Fanii par să se fi săturat de forma slabă a lui Dinamo. După ce Horațiu Feșnic a fluierat finalul partidei, FANATIK a surprins momentul în care membrii din Peluza Sud s-au dus direct către ieșirea din stadion. În mod normal suporterii ar fi rămas pentru obișnuitul salut cu jucătorii, însă acest lucru nu s-a întâmplat după înfrângerea cu oltenii.

Peluza Sud nu a așteptat să salute jucătorii lui Dinamo. Foto: Fanatik

Jucătorii olteni, sprijiniți de suporteri pe Arena Națională

În ciuda faptului că meciul s-a disputat joi, Universitatea Craiova s-a bucurat de o galerie solidă în duelul de pe Arena Națională. Suporterii olteni au stat la inelul trei al stadionului, însă aceștia au acaparat fondul sonor după victoria obținută în fața lui Dinamo. Cu acest rezultat „Știința” a urcat, cel puțin pentru moment, pe fotoliul de lider în SuperLiga.

Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24.ro
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului

Bucuria a fost mare după cele trei puncte obținute, astfel că jucătorii lui Filipe Coelho au cântat alături de suporterii prezenți pe Arena Națională. Mai mult decât atât, Anzor Mekvabishvili a primit o caricatură din partea unui fan. FANATIK a surprins momentul în care mijlocașul din Georgia a obținut „premiul”.

Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digisport.ro
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
În urma acestui rezultat, oltenii au ajuns la 33 de puncte, pe când Dinamo a rămas la borna de 26 și ocupă ultima treaptă în play-off-ul din SuperLigă. Deși s-au disputat doar două etape din noul campionat, formația din Ștefan cel Mare pare ca și ieșită din lupta pentru titlul de campioană.

Anzor, cadou special după victoria obținută în fața lui Dinamo. Foto: Fanatik
Legenda Universității Craiova l-a taxat pe Nicușor Bancu, după greșeala din Dinamo –...
Fanatik
Legenda Universității Craiova l-a taxat pe Nicușor Bancu, după greșeala din Dinamo – Universitatea Craiova: „De neînțeles!”
Răzvan Burleanu a plecat din România după alegerile FRF şi s-a întâlnit cu...
Fanatik
Răzvan Burleanu a plecat din România după alegerile FRF şi s-a întâlnit cu Gianni Infantino! Despre ce au discutat. Foto
Dinamo a cerut penalty în derby-ul cu Universitatea Craiova! Ce decizie s-a luat...
Fanatik
Dinamo a cerut penalty în derby-ul cu Universitatea Craiova! Ce decizie s-a luat la VAR. Foto
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
