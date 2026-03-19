Dinamo, părăsită de galerie după 0-1 cu Universitatea Craiova! Ce au făcut suporterii imediat după fluierul final. Foto

Dinamo – Universitatea Craiova, din etapa a doua din play-off-ul SuperLigii, a fost câștigat de oaspeți. Unicul gol al partidei a fost marcat de Etim în minutul 45+2. Totodată, oltenii au evoluat preț de o repriză în 10, după ce Bancu a văzut direct cartonașul roșu după un fault dur asupra lui Sivis. Elevii lui Zeljko Kopic au ajuns la cinci înfrângeri consecutive, iar suporterii au luat o decizie drastică după fluierul final.

Dinamo, părăsită de galerie după 0-1 cu Universitatea Craiova

Deși s-a aflat în prima parte a clasamentului în majoritatea sezonului regular, Dinamo parcurge o serie dezastruoasă. Elevii lui Zeljko Kopic au suferit cinci înfrângeri la rând, iar eșecul cu Universitatea Craiova este cu atât mai usturător, în contextul în care oltenii au evoluat cu un om în minus preț de o repriză.

Fanii par să se fi săturat de forma slabă a lui Dinamo. După ce Horațiu Feșnic a fluierat finalul partidei, FANATIK a surprins momentul în care membrii din Peluza Sud s-au dus direct către ieșirea din stadion. În mod normal suporterii ar fi rămas pentru obișnuitul salut cu jucătorii, însă acest lucru nu s-a întâmplat după înfrângerea cu oltenii.

Jucătorii olteni, sprijiniți de suporteri pe Arena Națională

În ciuda faptului că meciul s-a disputat joi, Universitatea Craiova s-a bucurat de o galerie solidă în duelul de pe Arena Națională. Suporterii olteni au stat la inelul trei al stadionului, . Cu acest rezultat „Știința” a urcat, cel puțin pentru moment, pe fotoliul de lider în SuperLiga.

Bucuria a fost mare după cele trei puncte obținute, astfel că jucătorii lui Filipe Coelho au cântat alături de suporterii prezenți pe Arena Națională. Mai mult decât atât, Anzor Mekvabishvili a primit o caricatură din partea unui fan. FANATIK a surprins momentul în care mijlocașul din Georgia a obținut „premiul”.

, pe când Dinamo a rămas la borna de 26 și ocupă ultima treaptă în play-off-ul din SuperLigă. Deși s-au disputat doar două etape din noul campionat, formația din Ștefan cel Mare pare ca și ieșită din lupta pentru titlul de campioană.