Dinamo, pe scenă la Vocea României! Eva Nicolescu a debutat cu Ştefan Ştiucă: “A cântat cu noi fără repetiţie”

ADVERTISEMENT

Announcer-ul celor de la Dinamo, un apropiat al familiei Nicolescu, a dezvăluit cum a descoperit talentul pe care îl are fata cea mai mare a președintelui de la Dinamo.

Cum a ajuns fata lui Andrei Nicolescu să cânte cu trupa lui Ștefan Știucă

Ștefan Știucă este omul care iubește Dinamo de zeci de ani, iar acum face parte din organigrama clubului și pune umărul la reclădirea acestuia. Acum, omul care a pus bazele proiectului 48TV, unde fanii alb-roșii pot vedea materiale exclusive, a povestit cum Eva Nicolescu a cântat pentru prima dată alături de trupa sa, fără a face repetiții înainte. Aceasta a fost recent și la o emisiune cunoscută publicului, Vocea României, unde și-a arătat talentul remarcabil.

ADVERTISEMENT

„Eva Nicolescu a cântat cu mine și cu trupa mea. Ea a debutat în cârciumă, în București, alături de The Band, cu mine și cu colegii mei. Suntem extraordinar de mândri de Eva. Ea are o personalitate foarte puternică pentru vârsta ei, un copil responsabilizat. Nu ar trebui să dau în subiectul ăsta, pentru că vă stric bucuria de a o urmări în următoarele ediții de la Vocea României.

De la 16 ani a debutat, fără repetiție, cu noi, la șpriț, cu un pub plin, cu familia Dinamo. A fost extraordinară. Are talent și o să mai auziți de ea. E și video pe internet cu noi, când cântam. Mi-a arătat Loredana Nicolescu, mama ei, video cu ea și i-am spus să o aducă să cânte cu mine”, a povestit Ștefan Știucă la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT

Cine este Ștefan Știucă, omul pe care îl auziți la meciurile lui Dinamo

este unul dintre acei artiști români care au reușit să transforme pasiunea pentru muzică într-o prezență scenică autentică și memorabilă. Cunoscut publicului larg după participarea la Vocea României 2017, unde a întors toate cele patru scaune cu o interpretare puternică a piesei “Nothing Compares 2 U”, Știucă a continuat să-și clădească un nume în lumea muzicii. Ca solist al trupei The Mob Band, el s-a remarcat prin concerte energice și reinterpretări spectaculoase ale unor hituri internaționale, aducând pe scenă o combinație de tehnică vocală, atitudine rebelă și emoție sinceră.

ADVERTISEMENT

Dincolo de microfonul de scenă, Ștefan Știucă este și announcer-ul oficial al , un rol care i se potrivește perfect datorită vocii sale puternice și personalității carismatice. Prezența lui pe stadion aduce un plus de energie meciurilor, conectând tribunele cu echipa prin entuziasm și autenticitate. Povestea sa — de la pasiunea pentru muzică, trecând prin provocări personale și ajungând până la rolul de voce emblematică a unuia dintre cele mai iubite cluburi din România — îl transformă într-un personaj complex, care îmbină arta, sportul și forța de a se reinventa.