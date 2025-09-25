Sport

Dinamo, performanță uriașă în cupele europene: victorii la cel mai mare scor din istoria fotbalului românesc: “Dudu Georgescu şi Radu Nunweiller au dat câte patru!”

Andrei Vochin a povestit două meciuri importante pentru Dinamo din cupele europene. Cu ce performanță au reușit "câinii" să scrie istorie pentru fotbalul românesc.
Sebastian Coleasa
25.09.2025 | 15:55
Dudu Georgescu și Radu Nunweiller la Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK

La Oldies but Goldies, Andrei Vochin a vorbit despre două meciuri istorice făcute de Dinamo în cupele europene. Invitatul special al lui Horia Ivanovici a mărturisit cum formația din Ștefan cel Mare a reușit două victorii la scor cu echipe bune din Europa.

Dinamo, victorie uriașă în cupele europene: “Dudu Georgescu şi Radu Nunweiller au dat câte patru!”

Dinamo a înregistrat două dintre cele mai mari victorii la scor din istoria echipelor românești în cupele europene. Iar la Oldies but Goldies, Andrei Vochin a dezvăluit detalii interesante ale meciurilor jucate de formația din Ștefan cel Mare.

„Dinamo este echipa care a adus României cea mai mare diferență de scor într-un meci de cupă europeană. A învins-o pe Crusaders cu 11-0 în Cupa Campionilor.

A fost un meci cu două pokere, pentru că Dudu Georgescu și Radu Nunweiller au dat câte patru goluri. Au mai marcat Dinu și Dumitrache, asta ca să ne dăm cam ce echipă avea Dinamo atunci. Antrenor era Ion Nunweiller, iar majoritatea jucătorilor erau în echipa națională.

În turul următor Dinamo a întâlnit Atletico Madrid. Nu a reușit să treacă de spanioli după un 0-2 acasă și un 2-2 la Madrid. Îmi aduc aminte de o poză la schimbarea fanioanelor în care erau Cornel Dinu și Luis Aragonés, cel care a devenit selecționerul Spaniei și care a dat startul performanțelor reușite de iberici la campionatele mondiale și europene.

Alt meci istoric pentru Dinamo în Europa

Al doilea rezultat mare înregistrat este tot al lui Dinamo. De această dată în deplasare la Alki Larnaca, în Cipru. A fost 9-0 la Alki Larnaca, antrenor era Angelo Niculescu, iar Dudu Georgescu a dat 3 goluri. Vrînceanu a dat 2 și au mai marcat Oneață Augustin, Țărlnar, Mulțescu și Ion Moldovan.

Dinamo avea echipă bună, iar în următorul tur a jucat cu Eintracht Frankfurt. A fost un meci important pentru Dinamo, care i-a învins pe nemți acasă cu 2-0, ei fiind în top 3 la vremea respectivă. La Frankfurt, Mulțescu, unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo, a fost eliminat cam gratuit.

Era 1-0 pentru ei până spre finalul meciului și în ultimul minut, Constantin Ștefan a intervenit greșit la o fază, scapă mingea, iar Eintracht a egalat și meciul s-a dus mai departe. În prelungiri, s-a făcut 3-0 și Dinamo a fost eliminată”, a spus Andrei Vochin la Oldies but Goldies.

Cele mai importante meciuri ale lui Dinamo în Cupele Europene

