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Dinamo – Petrolul 0-1, meci din etapa a 16-a a SuperLigii, a arătat perfect de ce România s-a îndepărtat atât de mult de fotbalul mare. Mai mult, speranțele pentru a reveni la masa bogaților sunt din ce în ce mai mici de la fiecare anotimp, în ciuda presiunii care este pusă pe echipa națională și cluburile angrenate în competițiile europene.

Fotbaliștii lui Dinamo s-au încălzit într-un container minuscul

să își caute căminul în afara Bucureștiului, după ce gazonul de pe Arena Națională a clacat încă o dată. La Slobozia, suprafața de joc arată gata pentru un meci din fazele superioare ale Ligii Campionilor față de gazonul de pe cel mai mare stadion al țării. Dinamo putea juca în orice colț al țării, sigur era urmată de suporteri. Străzile de lângă Stadionul „1 mai” au fost împânzite de mașini cu numere de București, Ilfov sau Giurgiu, toate cu suporteri îmbrăcați în alb-roșu.

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Pe teren însă, mai ales în prima repriză, Dinamo nu s-a ridicat la nivelul fanilor pe care îi are. Jocul elevilor lui Nuno Campos a fost sărăcăcios. Doar Cîrjan și Karamoko au avut două tentative amorțite de a crea un oarecare pericol. E drept, dinamoviștii pot fi judecați că nu și-au respectat postura de favorită de dinaintea partidei.

Doar că, în afară de gazon, nu au beneficiat de alte condiții decente la Slobozia. „Câinii” s-au încălzit într-o container pe care scria cu litere de tipar „SALĂ DE REFACERE”. Au avut la dispoziție doar jumătate de container, cealaltă jumătate a fost despărțită de o plasă albă și a fost destinată pentru sala de conferință. Între o acreditare ridicată puteai auzi indicațiile preparatorilor fizici sau puteai deduce, după onomatopeele scoase, care este jucătorul care este chinuit de exercițiu.

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20 de minute pentru a se analiza o fază la VAR

Momentul culminant a venit în minutul 36, când Martins a fost faultat de David Irimia în careul dinamoviștilor. Într-o țară care emite zilnic pretenții că vrea la Campionatul European din 2028 și la Campionatul Mondial din 2030 arbitrii nu pot verifica la . Nu sunt ajutați de camere, iar când se găsește un unghi optim, fanii unor suporteri distrugi cablurile. Se pierd minute bune, meciul se oprește, iar noi ne întrebăm de ce ne dorim cu atât de multă ardoare să fim în fotbalul mare? E clar că nu deținem nici măcar resursele minime. Deocamdată suntem corijenți la fotbal și civilizație. La suporteri nu aș spune, mai ales în cazul lui Dinamo. Fără aportul suporterilor în momentele tragice clubul din Ștefan cel Mare nu ar mai fi existat azi. Și acesta este un fapt demonstrat, nu o părere personală.

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Evident, Petrolul a beneficiat de aceleași condiții. În prima repriză Teixeira și Ioniță au tras un semnal de alarmă că apărarea lui Dinamo este stângace și se poate rupe în orice moment. Cu un joc compact, gata să plece pe contraatac ca un bolid cu cuplu mare, elevii lui Sousa au stat la pândă. Au fost răsplătiți în minutul 45+12, da atât a durat să se verifice o potențială fază de penalty petrecută în minutul 36, când N’Lundulu a înscris de la punctul cu var.

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Dinamo, dependentă de Cîrjan și Armstrong

Dinamo a început mai hotărâtă actul secund, lovitura de cap a lui Armstrong, din minutul 48, la centrarea foarte bună a lui Irimia a anunțat asta. Numai că, gruparea alb-roșie e prea dependentă de execuțiile de pe flanc ale lui Cătălin Cîrjan și Danny Armstrong pentru vârfurile Karamoko și Zandbergen, care în partida de la Slobozia au fost cap de linie de cele mai multe ori.

Nuno Campos a observat că Petrolul îi blochează perfect benzile și a schimbat. Alexandru Musi și Ianis Tarbă au fost introduși în teren pentru a destabiliza apărarea adversă, în căutarea golului egalizator. Numai că, de data aceasta, modificările antrenorului portughez nu au avut efectul dorit. Dinamo a demarat în gol și s-a lovit, de fiecare dată, abrupt de cazemata „lupilor galbeni”. Putea însă să dea lovitura prin Soro, în prelungiri, dar Zima nu a fost de acord.

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Ascensiunea Petrolului după 16 etape este încă un motiv că România visează în zadar la fotbalul mare. În doar 6 luni puțină organizare portugheză a reușit să ducă un club aflat în vară în colaps fotbalistic și financiar pe loc de play-off. Cu 30 de puncte adunate, prahovenii sunt peste U Cluj, CFR Cluj și FCSB, echipe cu pretenții și cu bugete mult mai mari.