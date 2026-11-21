CE TREBUIE SĂ ȘTII Un suporter a dărâmat monitorul VAR la Dinamo – Petrolul

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Partida dintre Dinamo și Petrolul a înregistrat un moment care rar poate fi văzut pe un teren de fotbal. Duelul a fost întrerupt în prima repriză după ce un suporter al ”câinilor” a doborât monitorul VAR în momentul în care arbitrul trebuia să verifice o fază controversată.

Un suporter a dărâmat monitorul VAR la Dinamo – Petrolul

Era minutul 38 al când Rodrigo Martins a pătruns în partea stângă și a fost atacat de David Irimia. Inițial, arbitrul Gabriel Mihuleac a făcut semn că nu se pune problema de penalty și a făcut semn că va fi corner pentru Petrolul.

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Însă, din camera VAR i s-a cerut să aștepte pentru ca toată faza să fie revăzută. Mai întâi a fost analizată poziția din care a plecat jucătorul ploieștenilor, dar s-a stabilit că nu a existat o poziție de ofsaid.

Apoi, ”centralului” i s-a transmis că intrarea lui Irimia este suspectă de penalty și a fost chemat să revadă momentul. În timp ce se îndrepta spre marginea , un suporter dinamovist a tras de firul de la monitorul VAR și a dărâmat televizorul. Acesta s-a defectat, iar arbitrul a decis să întrerupă jocul după ce a stat de vorbă cu cei doi căpitani.

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A fost nevoie de mai bine de un sfert de oră pentru ca sistemul VAR să fie refăcut, timp în care jucătorii celor două echipe au făcut mișcări de încălzire pe gazon. Arbitrul Gabriel Mihuleac a mers la margine, a revăzut faza și a decis să dicteze penalty pentru Petrolul. După alte două minute de parlamentări, fotbaliștii lui Nuno Campos protestând vehement, Nlundulu a transformat cu precizie și oaspeții au preluat conducerea pe tabelă.

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