Dinamo – Petrolul, meci contând pentru etapa a 16-a din SuperLiga, este un duel în care Nuno Campos (51 de ani) și elevii săi vor să-și ia revanșa după înfrângerea din tur, de la Ploiești, scor 0-1. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real și cote de la acest meci găsiți pe FANATIK. Duelul de sâmbătă, de la ora 20:30, va fi transmis pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
După 13 meciuri fără eșec, Dinamo a încheiat modest turul sezonului regular din SuperLiga. Echipa din Capitală a pierdut la Mioveni cu FC Argeș, o formație aflată în criză prelungită de rezultate. De cealaltă parte, Petrolul a plecat acasă cu toate cele 3 puncte dintr-o deplasare grea, pe terenul celor de la UTA Arad.
Dinamo, cea mai bună echipă de pe teren propriu în acest sezon, cu 21 de puncte din 21 posibile, la fel ca U Craiova, joacă sâmbătă contra celei mai bune echipe pe teren străin. Petrolul are 4 victorii, o remiză și 3 eșecuri în deplasare, acumulând 13 puncte, cele mai multe din SuperLiga. La general, „câinii” sunt pe locul 2, cu 33 de puncte, la fel ca U Craiova. Petrolul ocupă un surprinzător loc 4, cu 27 de puncte.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Univ. Craiova
|15
|10
|3
|2
|34-10
|33
|2
|Dinamo
|15
|10
|3
|2
|32-11
|33
|3
|Rapid
|15
|9
|4
|2
|24-14
|31
|4▲
|U Cluj
|16
|9
|2
|5
|29-22
|29
|5▼
|Petrolul
|15
|8
|3
|4
|20-18
|27
|6
|Farul
|16
|6
|6
|4
|26-25
|24
|7
|Corvinul
|15
|6
|4
|5
|17-16
|22
|8
|FCSB
|15
|6
|3
|6
|20-21
|21
|9
|CFR Cluj
|15
|5
|4
|6
|20-21
|19
|10
|UTA
|15
|5
|3
|7
|16-20
|18
|11
|Sepsi OSK
|15
|4
|6
|5
|11-20
|18
|12
|FC Botoşani
|16
|3
|7
|6
|22-23
|16
|13
|FC Argeș
|15
|4
|3
|8
|10-17
|15
|14
|Oțelul
|15
|2
|7
|6
|17-23
|13
|15
|FC Voluntari
|16
|2
|3
|11
|18-36
|9
|16
|Csikszereda
|15
|1
|3
|11
|9-28
|6
Toți jucătorii care intră pe teren în meciul Dinamo – Petrolul vor fi monitorizați fază cu fază în această rubrică. Meciul dintre cele două formații din top 6 beneficiază de statistici avansate OPTA. Pe FANATIK găsiți informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Aflați date legate de goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Sunt detalii care, pentru pariori, valorează mult. Casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).
Statisticile nu sunt disponibile.
FANATIK vă oferă și comentariul în timp real al partidei dintre Dimamo și Petrolul. Într-un format LIVE TEXT, primiți informații despre tot ceea ce se petrece în duelul din etapa a 16-a. Sunt aici fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații. Toate vor fi prezentate în timp real.
Nu există comentarii disponibile.
Extrem de interesant va fi și duelul 100% portughez de la nivelul băncilor tehnice. Nuno Campos vrea să-l învingă pe Ricardo Sousa (47 de ani), după eșecul din tur. Cum vor arăta echipele de start în Dinamo – Petrolul, cum vor fi așezați în teren cei 22 de jucători, aflați în această rubrică. Mai sunt date despre cartonașe, schimbări și băncile de rezervă.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Casele de pariuri o dau pe Dinamo mare favorită în acest meci. „Câinii” au 1,43 pentru a ajunge la a 8-a victorie din 8 meciuri acasă în acest sezon de SuperLiga. „Lupii galbeni” au o cotă de 7,20 pentru a produce șocul etapei. Este un meci în care pariorii se uită și către alte opțiuni. Putem risca un „ambele marchează” la cota de 1,90 sau un „peste 2,5 goluri” la 1,66.