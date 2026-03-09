Dinamo, pierdere uriașă înainte de play-off! S-a accidentat și a cerut schimbare în meciul cu CFR Cluj

ADVERTISEMENT

CFR Cluj – Dinamo a fost ultima partidă din sezonul regular. După ce ardelenii au marcat două goluri în prima repriză, oaspeții au primit o lovitură grea la începutul actului secund. Un titular al lui Zeljko Kopic s-a accidentat și riscă să rateze debutul play-off-ului.

Dinamo, pierdere uriașă înainte de play-off

După 27 de etape în care s-au aflat în fruntea clasamentului, elevii lui Zeljko Kopic au slăbit turația motoarelor înainte de startul play-off-ului. Cum CFR Cluj se apropie de 11 victorii consecutive, „câinii” pot bifa trei înfrângeri la rând înainte de începerea noului campionat.

CFR Cluj a punctat de două ori în prima repriză a duelului cu Dinamo, prin Karlo Muhar, în minutul 7, și Alibek Aliev, în minutul 43. Deși Zeljko Kopic a sperat la un început în forță după revenirea de la vestiare, acesta s-a întâlnit cu o situația deloc plăcută.

Kennedy Boateng a acuzat dureri musculare la scurt timp după ce a revenit pe teren. Văzând că nu se simte mai bine, fundașul togolez s-a așezat pe gazon și a cerut schimbare, astfel că Zeljko Kopic s-a văzut nevoit să îl introducă pe Matteo Duțu în minutul 51 din Gruia.

Ratează Boateng primul meci din play-off?

Cum , formația din Ștefan cel Mare va avea de înfruntat o rivală în prima etapă a play-off-ului SuperLigii.

Mai exact, . Accidentarea lui Kennedy Boateng a venit în cel mai nefast moment, Dinamo sperând la o clasare care ar duce echipa în cupele europene.

Formația din Ștefan cel Mare spera să se poată baza pe serviciile fundașului togolez în aceste ultime 10 etape rămase de disputat. Cum Boateng s-a accidentat în partida cu CFR Cluj, șansele ca acesta să se afle pe teren în derby-ul cu Rapid sunt minime.

