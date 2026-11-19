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Președintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani), a dezvăluit că gruparea „roș-albă” se află în discuții avansate cu fostul acționar majoritar al clubului, Ionuț Negoiță. Una dintre firmele controlate de acesta deține o parte din baza de la Săftica, iar Dinamo dorește să o răscumpere, valoarea tranzacției urmând a fi de aproape un milion de euro.

Dinamo, în discuții cu Ionuț Negoiță pentru a reîntregi baza de la Săftica

O parcelă de aproximativ 1.5 hectare din baza de la Săftica a fost vândută înainte de a doua insolvență a clubului Dinamo către Confort Business Solutions, o firmă care aparținea tatălui lui Ionuț Negoiță. Fostul acționar majoritar al lui Dinamo afirma la acel moment că tranzacția era necesară pentru a acoperi o rată restantă la ANAF.

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Ulterior, bunurile societății s-au aflat sub sechestru, în urma unui proces în care au fost judecați și achitați frații Robert și Ionuț Negoiță. Andrei Nicolescu a dezvăluit că unul dintre acționarii lui Dinamo a discutat cu Ionuț Negoiță după ridicarea sechestrului, cu scopul de a achiziționa terenul. „Chiar de curând există o discuție cu domnul Negoiță legată de această tranzacție.

Se pare că de pe firmele dânsului se va ridica sau chiar s-a ridicat sechestrul pentru a putea face tranzacția. Și, în contextul ăsta, unul dintre acționarii noștri a mers și a vorbit cu dânsul pentru a pune la cale pașii ca acea bucată să revină în proprietatea clubului Dinamo”, a spus președintele executiv al „câinilor”, conform .

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Dinamo va plăti aproape un milion de euro lui Ionuț Negoiță

a confirmat și suma pentru care ar urma să se finalizeze tranzacția: aproape un milion de euro. „Nivelul de tranzacție va fi similar cu nivelul prin care s-a despărțit acea proprietate. Din câte știu eu a fost vorba de 950.000 – 970.000 euro. Suma, probabil, va trebui actualizată, dar acolo este valoarea.

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Nu știu cât de repede ne mișcăm, dar, încă o dată, discuția cu domnul Negoiță de acum trei ani se confirmă acum, săptămâna trecută, cu unul dintre acționari”, a precizat oficialul lui Dinamo. Pe terenul care aparține momentan lui se află și fosta vilă „Victoria”, unde sunt camerele jucătorilor și staff-ului, o sală de recreere pentru fotbaliști, sala de conferință și alte dependințe. Suprafața totală a bazei de la Săftica este de 4 hectare.