Sport

Dinamo îl aduce pe omul care a supraviețuit tragediei lui Marian Cozma! A fost înjunghiat în aceeași noapte

Flaviu Popa
12.11.2026 | 23:25
Dinamo il aduce pe omul care a supravietuit tragediei lui Marian Cozma A fost injunghiat in aceeasi noapte
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Dinamo se pregătește să facă transferuri importante. Foto: Sport Pictures
Campioana României la handbal masculin se pregătește de două transferuri de top pentru sezonul viitor. Este vorba despre interul stânga Tin Lucin (27 de ani) și portarul Ivan Psic (37 de ani).
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„Dulăii” au rezolvat deja transferul lui Mijajlo Marsenic (33 de ani), care va ajunge la București de la Fuchse Berlin, însă bucureștenii nu se opresc aici. Calificată în grupele principale din EHF Champions League, Dinamo i-a convins pe interul stânga Tin Lucin (27 de ani), drept înlocuitor pentru Haniel Langaro, conform GSP.ro.

Dinamo pregătește mai multe transferuri spectaculoase la handbal pentru următorul sezon

Internaționalul croat va semna un contract valabil pentru două sezoane. Lucian este vicecampion mondial în 2025 și medaliat cu bronz la EURO 2026, fiind legitimat momentan la Nexe (Croația), formație care joacă în grupele EHF European League. Croatul a mai jucat pentru Wisla Plock, Ademar Leon, RK Zamet și RK Zagreb.

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Tot la Dinamo ajunge și Ivan Pesic, portar croat în vârstă de 37 de ani de la Nantes. Pesic va părăsi Franța după o perioadă de patru ani la Nantes, echipă pentru care evoluează din 2022. Pesic nu este străin de Dinamo, fiind un bun prieten al regretatului Marian Cozma în stagiunea 2008-2009, când cei doi erau colegi la Veszprem.

Pe 8 februarie 2009, fostul pivot Marian Cozma a murit după ce a fost înjunghiat într-un bar din Veszprem, Ungaria. Pesic a fost și el atacat atunci cu un cuțit și a rămas cu un singur rinichi în urma incidentului violent. Până le vor sosi întăririle, dinamoviștii au fost repartizați în Grupa II principală din care mai fac parte Barcelona, Sporting, Magdeburg, Kielce și GOG.

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Dinamo începe grupa de Champions League cu 0 puncte și golaveraj 49-70

Dinamoviștii speră să obțină rezultate mari în această grupă, deși pornesc la drum cu 0 puncte și un golaveraj 49-70. Primele patru echipe se vor califica în sferturi, în timp ce locul 5 va retrograda în EHF European League. Astfel, Dinamo trebuie să evite ultimul loc pentru a-și continua aventura europeană.

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Tot 0 puncte în grupă mai au GOG și Kielce, în timp ce Barcelona, Sporting și Magdeburg au 4 puncte. În prima etapă, Dinamo se va deplasa la Lisabona pentru partida cu Sporting, pe 19 noiembrie la ora 21:45.

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Programul lui Dinamo în această fază din Liga Campionilor:

  • Sporting – Dinamo – 18 noiembrie, ora 21:45
  • Dinamo – Industria Kielce – 25 noiembrie, ora 19:45
  • Magdeburg – Dinamo – 2 decembrie, ora 21:45
  • Dinamo – GOG – 10 decembrie, ora 19:45
  • Industria Kielce – Dinamo – 11 februarie, ora 19:45
  • Dinamo – Magdeburg – 17 februarie, ora 19:45
  • DinamoSporting – 25 februarie, ora 19:45
  • GOG – Dinamo – 3 sau 4 martie
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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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