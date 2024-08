Dinamo pregătește încă două transferuri! Ce posturi vrea să acopere Zeljko Kopic: „Fanii dinamoviști vor fi foarte greu de mulțumit”

Dinamo vrea să aducă un mijlocaș și un fundaș central până la închiderea perioadei de transferuri din această vară. Anunțul a fost făcut de Andrei Nicolescu, la o zi după ce .

Dinamo pregătește încă două transferuri! Ce posturi vrea să acopere Zeljko Kopic

din ultimii ani. Formația antrenată de Zeljko Kopic ocupă locul 5 în clasament, cu 7 puncte după 4 etape. Totuși, „câinii” vor să mențină nivelul ridicat, iar pentru acest lucru au nevoie de un lot valoros.

După ce Alberto Soro a semnat în Ștefan cel Mare, Andrei Nicolescu a intrat în direct și a mărturisit că Dinamo mai are nevoie de un mijlocaș și un fundaș central de picior stâng. „Ne dorim încă trei transferuri, unul a fost realizat, ne dorim fiecare în compartimentele echipei, ofensiv, mijloc, defensiv.

Mai avem de acoperit un post în zona mediană și unul defensiv. Ne lipsește un fundaș central de picior stâng. Dacă va fi să mai plece alți jucători, va fi să plece să prindă minute, să se întoarcă mai puternici în presezoane, să fie mai pregătiți să revină la echipă, în 6 luni sau 12 luni.

Clauza lui Pavicic este mare, nu este într-o zonă pozitivă cu cei de acolo, șansele sunt reduse. Avem negocieri pentru celelalte două posturi, în defensivă și mediană, avem discuții deschise în acest moment. Cosmin și cu ceilalți din departament, cu Dragoș, suntem în discuții deschise pentru celelalte două meciuri”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit .

Andrei Nicolescu, discurs sincer despre fanii lui Dinamo: „Sunt greu de mulțumit”

Obiectivul lui Dinamo în materie de transferuri a fost să aibă lotul definitivat la o săptămână după startul sezonului. Andrei Nicolescu a mărturisit că suporterii dinamoviști sunt extrem de greu de mulțumit indiferent de rezultate sau transferuri.

„Ne-am dorit foarte mult ca la o săptămână după ce începe campionatul să avem definitivat lotul, nu am reușit acest lucru. Eu mai am puțin de lucrat la comunicare, am anunțat într-o seară că suntem aproape să semnăm și toată lumea a interpretat ca o promisiune și nu s-a întâmplat. Cred că așteptările fanilor dinamoviști vor fi foarte greu de mulțumit. Indiferent ce se întâmplă, există mereu next step.

În următorii 3-4 ani va fi mereu next step, se discută despre ce ne facem dacă terminăm și nu avem drept de participare în cupele europene, uitând de unde am plecat. Legat de definitivarea lotului, am luat sub rezerva, poate cu o organizare mai bună, ne-ar fi adus mai repede la o listă finală”, a mai spus Andrei Nicolescu.

„Presiunea este cea pe care o luăm noi, de a menține acest ritm”

Dinamo le-a învins în startul sezonului pe Petrolul (4-1) și Gloria Buzău (4-1), a remizat cu Sepsi (1-1) și a pierdut cu CFR Cluj (2-3). Andrei Nicolescu este de părere că principala provocare a lui Dinamo este de a menține jocul la nivel înalt.

„Noi suntem foarte atenți, din punct de vedere al punctelor, poate sunt puțin dezamăgit, dar ca exprimare în joc suntem acolo unde ne dorim. Era normal să mai apară erori, nu va fi totul perfect de la început.

Din punct de vedere al punctelor, ne puteam gândi la mai multe, dar presiunea nu este asupra rezultatelor și punctelor, presiunea este cea pe care o luăm noi, de a menține acest ritm, intensitate, sistem de joc.

Toți cei care sunt, 25-27 de jucători, de la staff și jucători, să bată în aceeași direcție timp de 90 de minute. Să fim la același nivel pe parcursul acestui campionat, chiar mai sus”, a concluzionat Andrei Nicolescu.