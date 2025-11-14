Dinamo pregătește primul transfer al iernii. Președintele a anunțat totul: „Știu de la Florentin Petre”

ADVERTISEMENT

Valentin Robu, atacant de 22 de ani, care este acum legitimat la Metalul Buzău, este unul dintre fotbaliștii pe care Dinamo îi urmărește și transferul său pare că reprezintă un subiect de interes pentru echipa „câinilor”.

Valentin Robu, primul transfer al iernii pentru Dinamo?

Crescut la Dacia Unirea Brăila, jucătorul a ajuns în ianuarie 2024 la Metalul Buzău, acolo unde este legitimat și în prezent. În trecut, bucureștenii au vrut să-l cumpere și au oferit 100.000 de euro în schimbul său, însă propunerea a fost refuzată pentru că a fost considerată sub nivelul dorit de către șefii echipei buzoiene. Totuși, mutarea încă se mai poate realiza, în iarnă sau în vara viitoare. Interesul a fost confirmat de către președintele echipei din Brăila, formația care încă mai are 50 la sută din drepturile federative ale fotbalistului.

„Știu de la Florentin Petre de interesul pe care Dinamo București îl manifestă față de Vali Robu. Dacă s-ar concretiza, ne-ar scoate din necaz, am păstrat un procent de 50% din valoarea transferului. Vali este un copil extraordinar, oricând poate face pasul în prima ligă, de el depinde”, a declarat Vasile Popa, președintele clubului Dacia Unirea Brăila, citat de .

Valentin Robu este golgheter în Liga 2 și termină contractul cu Metalul Buzău

în perioada de iarnă, situația financiară a echipei fiind una care permite plata a 100.000 de euro și acum, fără nici cea mai mică problemă. Totuși, ar putea să-l ia pe fotbalistul brăilean fără a plăti vreun ban, la finalul sezonului, când îi expiră contractul cu echipa din Buzău.

Actuala stagiune a fost una foarte bună pentru Valentin Robu, cel care este unul dintre golgheterii ligii secunde. Jucătorul de la Metalul Buzău are 10 goluri marcate în cele 13 etape scurse și se află la egalitate cu atacantul celor de la ASA Tg. Mureș, Cristian Măgerușan, care a reușit și el aceeași performanță până acum.

Ce spune acționarul lui Dinamo despre transferuri

Unul dintre acționarii lui Dinamo, Gelu Sulugiuc, a vorbit despre planurile pe care echipa bucureșteană le are pentru transferuri.

„Decizia se va lua la momentul respectiv, când avem nu doar numele pe masă care sunt propuse ca potențiali jucători pentru Dinamo, dar și imaginea totală de la stafful tehnic. De ce este nevoie, ce se poate face și de-abia atunci ne gândim la întrebările ‘cât ar costa, care e riscul și merită sau nu’”, a declarat la emisiunea „Totul pentru Dinamo”.