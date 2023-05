Dinamo primește vești bune: „Vin încă trei acționari!”. Ce se întâmplă cu planul de reorganizare al clubului

Acționarul majoritar al „câinilor” prin gruparea „Red & White” a anunțat că Dan Gătăianțu, Claudiu Florică și Bogdan Pavel sunt cei trei acționari care vor veni la club în următoarea perioadă.

Dinamo va avea trei noi acționari

bună fanilor lui Dinamo, anunțând că vor veni trei noi acționari la club: „Red&White a fost o companie care făcea parte dintr-un plan suport pentru clubul Dinamo, dar care trebuia să aibă alt rol.

Noi am intervenit rapid în viața lui Dinamo în momentul în care am văzut că nu se întâmplă nimic și clubul este aproape de faliment. Red&White este acționar majoritar în clubul Dinamo și are 5 acționari. Vrem să ne extindem în continuare și suntem în discuții cu mai mulți investitori.

În documente, eu cu domnul Andrei Nicolescu suntem acționari, dar în următoarele zile vor fi și Dan Gătăianțu, care este CFO-ul clubului, cu o contribuție de aproximativ 4%, și alți doi acționari care au venit prin niște companii: Claudiu Florică și Bogdan Pavel”.

„Vor avea un pachet de aproximativ 10% fiecare. Am avut două întâlniri cu domnul Simion Apreutese, dar noi ne dorim să avem un dialog cu cei care știu ce înseamnă domeniul fotbal, care vin cu ceva mai mult decât bani.

Deocamdată, lucrurile nu s-au legat în direcția bună și nu cred că vom reuși să ajungem la o înțelegere. Noul plan de reorganizare e unul simplu și noi nu vedem motive pentru ca acesta să nu fie aprobat”, a mai spus Eugen Voicu, la .

„Dacă planul nu se va aproba, s-ar putea să avem o situație mai delicată!”

Eugen Voicu a continuat și a vorbit despre , explicând ce se poate întâmpla dacă acesta nu va fi aprobat, vorbind și despre ieșirea din insolvență a clubului:

„Dacă planul nu se va aproba, s-ar putea să avem o situație mai delicată, dar haideți să așteptăm termenul de pe data de 15 mai și vedem atunci

Ieșirea din insolvență se face în funcție de mai mulți factori. Cred, totuși, că asta se va întâmpla în a doua jumătate a anului viitor, poate chiar mai devreme, dar cu siguranță nu în acest an”.