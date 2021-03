Dinamo, primul meci fără Jerry Gane pe bancă! Coincidenţele uriaşe care i-au marcat mandatul

Jerry Gane și-a început mandatul la Dinamo chiar împotriva celor de la FC Argeș. Aceeași echipă l-a învins în Ștefan cel Mare, iar antrenorul „câinilor” a decis să își dea demisia chiar după meciul cu piteștenii, pierd cu scorul de 2-1. Acum, dinamoviştii se pregătesc de duelul cu Poli Iaşi, primul meci fără Ionel Gane pe bancă, după ce locul i-a fost luat de Gigi Mulţescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ionel Gane debuta pe banca lui Dinamo cu o victorie în fața lui FC Argeș, după un eurogol al lui Juan Camara, pe data de 4 decembrie 2021, după ce piteștenii au avut un penalty neacordat după un fault al lui Ricardo Grigore.

Ironic, FC Argeș a câștigat returul din Ștefan cel Mare scor 2-1, de asemenea după un penalty inventat, iar antrenorul „câinilor” a decis să demisioneze.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FC Argeș, echipa care i-a decis destinul lui Jerry Gane la Dinamo

Soarta s-a întors împotriva lui Jerry Gane la returul cu FC Argeș, iar de data aceasta a venit rândul lui Dinamo să piardă pe final de meci după un penalty discutabil, în urma unui presupus fault al lui Vlad Achim.

Meciul cu FC Argeș era extrem de important pentru Jerry Gane și jucătorii săi, mai ales că înfrângerea i-a trimis pe locul 14 în clasamentul din Casa Pariurilor Liga 1, cu doar 27 de puncte din 27 de partide, adică o medie de doar un punct pe meci.

ADVERTISEMENT

Imediat după meci, Ionel Gane a luat decizia să demisioneze, la doar patru luni de la primul meci ca antrenor al lui Dinamo, tot împotriva celor de la FC Argeș. Antrenorul a declarat că echipa ar fi câștigat acest meci ar fi continuat la pe banca lui Dinamo: „Foarte greu de digerat. I-am anunțat și pe băieți, a fost ultimul meci. Eu mă opresc aici. Am luat decizia imediat după meci, le-am spus băieților în vestiar. Dacă am fi câștigat, da, aș fi rămas. N-am ce să le reproșez la meciul de azi. Am încercat în permanență, am dominat mult Argeșul”, declara cu părere de rău Jerry Gane după meciul împotriva piteștenilor.

Scene incredibile la meciul tur dintre FC Argeș și Dinamo, după ce gazdelor le-a fost refuzat un penalty

Meciurile dintre FC Argeș și Dinamo au fost marcate de evenimente importante în ultimul timp. Astfel, la meciul tur pierdut de piteșteni pe teren propriu în fața „câinilor”. Gazdele au acuzat în termeni extrem de duri arbitrajul, după ce Ricardo Grigore a comis un fault în careu însă arbitrul nu a fluierat nimic: „Penalty, bă, Richie!”, se urla din tribune în timpul interviului jucătorului lui Dinamo, iar imaginile au devenit virale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Faza din careul lui Dinamo a fost cu atât mai importantă cu cât totul se petrecea în minutul 90 al partidei de pe stadionul „Nicolae Dobrin”. Ricardo Grigore se arunca pur și simplu la picioarele jucătorului advers, însă centralul Barbu a acordat fault în atac, spre disperarea gazdelor.