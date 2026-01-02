Dinamo, primul transfer în 2026! Fundașul stânga adus de Kopic: nu e Andres Dumitrescu, nici Vătăjelu! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Vești bune pentru Zeljko Kopic. Oficialii celor de la Dinamo i-au făcut pe plac antrenorului croat și au rezolvat transferul unui fundaș de bandă. Nu este vorba însă despre Andres Dumitrescu sau Bogdan Vătăjelu, cele două nume vehiculate în spațiul public în ultima perioadă, ci despre Valentin Țicu, după cum FANATIK a aflat în exclusivitate.

Valentin Țicu semnează cu Dinamo! FANATIK are toate detaliile mutării

Fundașul stânga și-a încheiat toate socotelile cu fosta sa echipă, Petrolul Ploiești, și va îmbrăca tricoul celor de la Dinamo. Oficialii clubului din „Ștefan cel Mare” s-au mișcat rapid și au realizat astfel primul transfer din 2026, chiar în primele zile ale anului.

FANATIK a aflat detalii din contractul pe care Valentin Țicu l-a semnat. Fundașul stânga a acceptat o propunere pe un an și jumătate, cu opțiune de prelungire pe încă doi ani, iar salariul său la Dinamo va fi de aproximativ 7-8 mii de euro pe lună.

Valentin Țicu, noul fotbalist al lui Dinamo! „Câinii roșii” au rezolvat o mare problemă

. Acolo, jucător de bază este Opruț, însă a cerut întăriri, întrucât în acest sezon a fost obligat să facă improvizații în echipa de start în momentele în care au apărut accidentări sau suspendări.

Cele două nume vehiculate în presă pentru postul de fundaș stânga au fost Bogdan Vătăjelu și Andres Dumitrescu, însă FANATIK a aflat în exclusivitate că jucătorul cu care oficialii de la Dinamo au negociat în ultima perioadă a fost de fapt Valentin Țicu, cel pe care de altfel l-au și convins să se alăture proiectului lui Kopic.

Valentin Țicu, chinuit de accidentări! Nu a jucat niciun meci în acest sezon

Valentin Țicu a jucat în carieră doar la Petrolul Ploiești. Fundașul stânga, în vârstă de 25 de ani, are o cotă de piață de 300 de mii de euro. În ultimele sezoane, fotbalistul a fost însă chinuit de accidentări. El era considerat unul dintre cei mai talentați apărători de bandă din campionatul României, înainte să apară problemele medicale. Fostul său club a postat un mesaj special în ziua în care a anunțat despărțirea de el.

Țicu nu a jucat niciun meci în acest sezon. Ultima oară când fotbalistul a prins minute pe teren s-a întâmplat pe 29 iulie 2024, într-un meci cu Rapid, atunci când și-a rupt ligamentele încrucișate.

„Pentru Valentin Țicu (25 ani), copilul Petrolului, jucătorul care a parcurs toate etapele în club, de la juniori și până la stadiul de căpitan al echipei, a sosit momentul unei schimbări în carieră.

Revenit de curând la antrenamente, după o accidentare groaznică și o serie de ghinioane teribile ce au contribuit la o indisponibilitate ce s-a întins pe durata unui an și jumătate, Vali Țicu a ajuns la un acord cu FC Petrolul Ploiești pentru încheierea, din această iarnă, a angajamentului ce era scadent în vara anului 2026”, au scris prahovenii pe social media.