Dinamo, principala favorită la titlu?! Ce spune Andrei Nicolescu despre marele vis al fanilor

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Dinamo a învins-o pe FCSB cu 2-1 în derby-ul disputat sâmbătă și a ajuns la 17 puncte în clasamentul SuperLigii. „Câinii” vor încheia și etapa a 8-a pe primul loc, iar președintele executiv Andrei Nicolescu (50 de ani) a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea ca Dinamo să cucerească un nou titlu după 20 de ani.

Dinamo, principala favorită la titlu?! Ce spune Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu a declarat că Dinamo se va concentra în continuare pe obiectivele setate pentru acest sezon. „Suporterii tot timpul au așteptările cele mai mari și euforia unui rezultat pozitiv îi duce cu gândul și cu visul acolo (n.r. la titlu), dar noi rămânem cu obiectivele pe care ni le-am propus. Din perspectiva asta, apreciez foarte mult și discursul lui Mister, cred că se dovedește pe zi ce trece că e un pedagog extraordinar. Nuno Campos este un profesionist care a trecut prin foarte multe experiențe relevante în fotbalul internațional.

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Știe că acest tip de mesaj e cel care unește mai bine, e conștient de capacitatea publicului de a da cei 2-3-5% ca și energie jucătorilor și că uneori această energie face diferența în meciuri în care totul e pe muchie de cuțit, cum a fost și derby-ul de ieri (n.r. sâmbătă), nu contează locul în clasament, contează foarte mult orgoliul care se transmite dinspre suporteri către jucători. Toți au tendința și își doresc să se autodepășească în astfel de meciuri. Toți ne dorim să fim din ce în ce mai aproape, echipă și suporteri, pentru performanțele pe care le țintim în acest an”, a spus oficialul „câinilor” la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Acesta a confirmat în cadrul emisiunii faptul că un fotbalist de la Dinamo .

Ce a discutat Andrei Nicolescu cu Nuno Campos după ce Dinamo a învins-o pe FCSB

Andrei Nicolescu a dezvăluit și ce a discutat cu antrenorul Nuno Campos după pe „Arcul de Triumf” contra rivalei FCSB. „După meci râdeam, îi aduceam aminte că la prima noastră discuție telefonică mi-a promis că o să câștigăm derby-ul cu FCSB. El nu își aducea aminte, că în mod real nu mi-a spus asta, ci pur și simplu discutam niște principii și niște idei despre cum construim.

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După aceea, am râs puțin împreună, fiecare cum a interpretat mesajele pe care le-am schimbat atunci, în prima noastră discuție. Era foarte fericit, normal, e o victorie mare”, a declarat acesta. Pentru Dinamo urmează un meci în deplasare pe terenul ultimei clasate Csikszereda.

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Pe cine a lăudat Andrei Nicolescu după Dinamo – FCSB 2-1

Andrei Nicolescu a subliniat importanța departamentului de scouting de la Dinamo după victoria cu FCSB: „Eu am ținut și aseară să transmit un mesaj de genul ăsta, apropo de impactul pe are îl are Martin Pascual în echipă. Are niște contribuții importante în acest început de campionat, se dovedește că poate să fie o alternativă foarte bună, cu plusuri și cu minusuri, în comparație cu Boateng. Din perspectiva asta, echipa de scouting și Cosmin (n.r. directorul sportiv Cosmin Mihalescu) merită mai multă înțelegere și apreciere din partea suporterului dinamovist”.

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