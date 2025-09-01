Dinamo, problemă în pauza pentru meciurile internaţionale: „Avem jucători plecaţi foarte departe!”

Dinamo nu este nicicum formația cu cei mai mulți internaționali din SuperLiga, dar pauza pentru meciurile internaționale îi dă bătăi de cap din cauza convocărilor.

Probleme la Dinamo din cauza meciurilor naționalelor

Printre internaționalii de la Dinamo se numără portarul Devis Epassy (Camerun), fundașul Kennedy Boateng (Togo) și mijlocașii Georgi Milanov (Bulgaria) și Charalampos Kyriakou (Cipru). Dintre aceștia, problemele apar la cei doi fotbaliști africani, care au de călătorit pe distanțe mari.

„Avem destul de mulți convocați la echipa națională. Epassy, Boa (n.r. – Boateng), Milanov – cel puțin ăștia străini”, a precizat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

„La naționala României, niciunul”, a intervenit Sabin Ilie, prezent și el în studioul emisiunii. „La naționala României, nu știu…”, a răspuns președintele lui Dinamo.

„Momentan joacă doar trei români în echipă. De unde?”, l-a „înțepat” Dănuț Lupu, râzând. „Dar, din experiențele anterioare, mai ales pentru Boa, care pleacă departe, când se întoarce nu e prea bine”, a continuat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce meciuri joacă fotbaliștii de la Dinamo în pauza internațională

Internaționalii de la Dinamo vor disputa fiecare câte două partide în pauza dedicată meciurilor naționalelor. Toate jocurile fac parte din campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, găzduită pe continentul nord-american, de SUA, Mexic și Canada. Iată programul meciurilor internaționale ale fotbaliștilor de la Dinamo.

Kennedy Boateng – fundaș central togolez – are deja 10 convocări în selecționata țării sale, pentru care nu a reușit să marcheze încă. Boateng a fost titular înn ambele meciuri de la ultima acțiune a naționalei sale, în martie anul curent.

Mauritania – Togo (5 septembrie)

Togo – Sudan (9 septembrie)

Devis Epassy – portar din Camerun cu 10 selecții. Ultimele două partide oficiale ale naționalei sale l-au prins pe banca de rezerve, în luna martie. Însă, în iunie, Eppasy a fost titular în amicalul 1-1 cu Guinea Ecuatorială.

Camerun – Eswatini (4 septembrie)

Capul Verde – Camerun (9 septembrie)

Georgi Milanov, bulgar cu 52 de selecții și două goluri. Cu exceptia partidei contra Irlandei din martie anul acesta, Milanov a prins minute in toate meciurile de la ultimele trei acțiuni ale Bulgariei, inclusiv în cele două amicale din iunie, cu Cipru și Grecia.

Bulgaria – Spania (4 septembrie)

Georgia – Bulgaria (7 septembrie)

Charalampos Kyriakou, mijlocaș cu 69 de jocuri pentru Cipru, în care nu a marcat. Ultimul joc al lui Kyriakou pentru națională a fost în iunie, . Și sunt șanse foarte mari ca dinamovistul să fie titular și în partida retur, programată pe 9 septmebrie.

Austria – Cipru (6 septembrie)

(9 septembrie)