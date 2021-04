Dinamo, rampă de relansare pentru „șomeri”. Cât au stat pe bară transferurile „câinilor”

Dinamo a adus încă un fotbalist liber de contract care nu a mai evoluat de foarte mult timp într-un meci oficial, deși DDB anunța că alb-roșii vor folosi din ce în ce mai mulți jucători tineri din propria pepinieră.

După ce lui Magaye Gueye i-a fost reziliat contractul cu Dinamo, Mario Nicolae i-a dus lui Gigi Mulțescu un atacant belgian de origine nigeriană, care nu a mai jucat însă de un an de zile.

Același lucru este valabil și pentru noul fundaș al „câinilor”, Raul Albentosa, care jucase ultima oară un meci oficial în decembrie 2019, dar este și cazul altor fotbaliști transferați în ultima vreme în Ștefan cel Mare.

Ultimii jucători transferați de Dinamo nu au mai jucat de luni bune un meci oficial

Ultimele transferuri ale lui Dinamo au stârnit multe discuții și semne de întrebare, datorită vârstei jucătorilor aduși din străinătate, dar mai ales a faptului că aveau extrem de puține meciuri oficiale în ultimele luni sau chiar deloc!

Gudmund Kongshavn, portarul norvegian de 30 de al lui Dinamo, care a debutat pentru câini în meciul cu CFR Cluj a fost extrem de contestat, deoarece nu mai jucase un meci oficial din 22 decembrie 2020. A venit la Dinamo la începutul lui februarie, deși a primit un salariu lunar de 7000 de euro, ceea ce l-a scos din sărite pe Florin Prunea. Astfel, goalkeeperul lui Dinamo nu mai jucase înainte de meciul cu CFR Cluj de aproape patru luni de zile!

Jonathan Morsay a fost adus sub formă de împrumut de la Chievo Verona. Mijlocașul suedez a jucat ultimul meci pentru echipa sa de club pe 31 octombrie 2010, atunci când a intrat în ultimul minut al partidei din Serie B, cu Cosenza. Fotbalistul a debutat pentru Dinamo patru luni mai târziu, pe 13 februarie, împotriva celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, adică după o pauză de patru luni.

În plus, Gigi Mulțescu a mai avut în probe doi fotbaliști care nu au mai jucat de asemenea foarte mult timp. Este vorba despre fostul dinamovist, Constantin Nica, care este în probe în acest moment și atacantul Nemanja Petrovic care nu fost în lotul echipei secunde însă nu a fost păstrat de „câini”. Nici situația lui Gevaro Nepomuceno nu era mai roz înainte să vină la Dinamo. Fostul jucător al Petrolului în vârstă de 28 de ani juca la nivel de amatori în liga a cincea din Anglia, la Halifax.

Raul Albentosa și Joseph Akpala nu au mai evoluat de doi ani de zile!

Fundașul Raul Albentosa și atacantul Joseph Akpala îți iau ochii cu CV-ul lor impresionant, însă, împreună, nu au mai jucat un meci de fotbal de aproximativ doi ani de zile!

Noul fundaș spaniol al „câinilor”, Raul Albentosa, în vârstă de 32 de ani are un CV impresionant însă până la partida cu CFR Cluj nu mai jucase un meci oficial din decembrie 2019, pe când evolua în Bulgaria, la ȚSKA Sofia. Atunci, fundașul central juca împotriva Ludogorețului lui Cladiu Keșeru, adică în urmă cu 15 luni. Fotbalistul are 93 de meciuri în campionatul Spaniei, unde a bifat prezențe la cluburi precum Cadiz, Eibar, Malaga și Deportivo La Coruna.

Joseph Akpala este ultimul transfer al lui Dinamo. Atacantul belgian de origine senegaleză are și el un CV cel puțin la fel de impresionant, însă nici nu a mai jucat de un an de zile! Akpala are 34 de ani și a trecut pe la echipe bune precum Bendel, Charleroi, Werder Bremen, Karabukspor, FC Bruges, Oostende și Al-Faisaly, reușind să marcheze 104 goluri în campionatul Belgiei. Are șapte meciuri în naționala Nigeriei și chiar un gol marcat împotriva Franței. Cu toate astea, ultima partidă disputată de nigerian a fost pe data de 7 martie 2020 în meciul Ostende – Genk, când a bifat 27 de minute. Așadar, a lipsit 13 luni de pe teren.