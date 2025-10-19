Dinamo – Rapid, Live Video etapa 13. Derby bucureștean în prima rundă după pauza echipelor naționale

Etapa 13 din SuperLiga ne aduce în prim plan derby-ul dintre Dinamo și Rapid. Două rivale care se află în poziții fruntașe ale clasamentului, ce au calitatea de a face spectacol pe Arena Națională.

Dinamo – Rapid, în etapa 13 din SuperLiga. Derby incendiar pe Arena Națională

Cu siguranță Dinamo – Rapid este cel mai așteptat meci din etapa 13 de SuperLiga. Cele două formații au impresionat în acest sezon și ne așteptăm la un spectacol de zile mari în capitala României.

Așa cum ne-a obișnuit, , va juca pe Arena Națională acest meci de acasă, iar stadionul se anunță a fi unul cu foarte mulți fani, astfel că și atmosfera făcută de spectatori va fi una pe măsură. Rapid trebuie să câștige acest derby pentru a reveni pe poziția de lider, pe când „câinii” pot fi în premieră pe prima treaptă a clasamentului dacă vor reuși să învingă.

Ultimele 3 întâlniri directe au fost „sărace” în goluri, însă de la acest duel iubitorii fotbalului se așteaptă ca cele două formații să arate un meci complet, cu reușite din ambele tabere. De menționat este faptul că Dinamo a suferit o pierdere mare înainte de acest duel,

Cine transmite la TV Dinamo – Rapid din etapa 13 a SuperLigii

Meciul dintre Dinamo și Rapid poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 13-a rundă a acestui sezon.

Programul complet al rundei:

Vineri, 17 octombrie 2025

Ora 20:30 : Farul Constanța – FC Argeș

Sâmbătă, 18 octombrie 2025

Ora 15:00 : U Cluj – FC Botoșani

Ora 17:30 : Universitatea Craiova – Unirea Slobozia

Ora 20:30 : Metaloglobus – FCSB

Duminică, 19 octombrie 2025

Ora 17:30 : UTA – Oțelul

Ora 20:30 : Dinamo – Rapid

Luni, 20 octombrie 2025

Ora 18:00 : Hermannstadt – Csikszereda

Ora 20:30 : Petrolul – CFR Cluj

Cum arăta clasamentul înainte de etapa a 13-a din Superliga

Cotele la pariuri pentru derby-ul Dinamo – Rapid

Deși Rapid stă mai bine în clasament, favorită este Dinamo. Gazdele au cota 2.45 pentru o victorie cu formația din Giulești, în timp ce un succes al oaspeților este cotat cu 3.05 la casele de pariuri.

În cazul unui rezultat de egalitate între cele două echipe cota este de 3.30. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,82.

